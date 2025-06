Ismét ráfázhat a Fradi jó nevű külföldi edzőjére

Az FTC az elmúlt hat idényben – 2019-től kezdődően – mindig bejutott valamelyik európai kupasorozat csoportkörébe, főtáblájára, az elmúlt három alkalommal pedig a továbbjutás is összejött neki. Az már kevésbé örvendetes, hogy 2021 nyara óta öt vezetőedzőt is elfogyasztott, és mint írtuk, a megkeresések miatt Robbi Keane is a „veszélyzónába” tartozik.

A Ferencváros élére kinevezett szakemberek mostanság nem töltenek el túl sok időt a kispadon, ez pedig megnehezíti az építkezést. Az edzők szeretik a saját képükre formálni a csapatukat, amire a legtöbb idejük és lehetőségük nyáron van, így Keane esetleges távozása ugyan anyagilag nagy hasznot hozhatna, de csökkentené a Fradi Bajnokok Ligájába való jutásának az esélyeit.

A Ferencváros vezetőedzői 2021 nyara óta:

az osztrák Peter Stöger 2021. június 5-től 2021. december 13-ig,

Máté Csaba (megbízott vezetőedző) 2021. december 13-tól 2021. december 19-ig,

az orosz Sztanyiszlav Csercseszov 2021. december 20-tól 2023. július 19-ig,

Máté Csaba 2023. július 20-tól 2023. szeptember 3-ig,

a szerb Dejan Sztankovics 2023. szeptember 4-től 2024. május 16-ig,

az egykori magyar válogatott Leandro de Almeida (megbízott vezetőedző) 2024. május 16-től 2024. május 19-ig,

a holland Pascal Jansen pedig 2024. június 13-tól 2024. december 31-ig

az ír Robbie Keane 2025. január 6. óta.

Ahogyan azt Kubatov Gábor, az FTC elnöke az évértékelőjében elárulta: Jansenért félmilliárd forintot kapott a klub. És bár ez szép summa, attól még hirtelen új edzőt kellett keresni a gárda élére. Végül a csapat nélküli Keane-re esett a választás, akinek a vezetésével a Ferencváros négy Európa-liga-mérkőzésen két győzelmet és két vereséget produkált: a főtáblán előbb kikapott az Eintracht Frankfurt vendégeként, majd idehaza legyőzte az AZ Alkmaart. A 16 közé kerülésért a Viktoria Plzen hazai 1–0-s legyőzése után viszont meglepetésre nagyon simán, 3–0-ra kikapott idegenben, és kiesett. Keane a bajnokságban 17 mérkőzésen tíz győzelemmel, öt döntetlennel és két vereséggel zárt, és ugyan bajnoki címre vezette a Fradit, a sikerért alaposan megszenvedett, a Magyar Kupa-döntőt pedig el is bukta.