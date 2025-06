Ez nem a magyarok napja: azt írják, újabb válogatott játékos kereshet magának új csapatot

A 27 éves ballábas védő múlt héten az M1 aktuális csatornának adott interjúban azt mondta, hogy a Hoffenheimnél bizonyítani szeretne.

„Június negyedikén a Hoffenheimnél állok edzésbe, szeretnék jó formában lenni, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Rossi érdeklődött nálam, mik a jövőbeli terveim. Most az a helyzet, hogy a Hoffenheimnél akarok bizonyítani. Szeretnék, ha velük kezdeném a felkészülést, aztán leülünk és megbeszéljük, mik a tervek és hogyan tovább. Ha számolnak velem, én szívesen maradok, szeretném bizonyítani, hogy erre a szintre való vagyok, képes vagyok a Bundesligában játszani. Viszont a kapitány úr is mindig tanácsolja, a fontos, hogy az ember megkapja a bizalmat és játékban legyen. Ez lesz a célom nekem is, játszani szeretnék, megbecsülést, és hogy igenis lehetőséget kapjak. Ennek függvényében fog kiderülni, mit hoz a jövő” – fogalmazott.

A Bild viszont vasárnapi cikkében azt írta, hogy nem számítanak rá, és engedélyezik neki, hogy új csapatot keressen magának.