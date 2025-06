Eldőlt a jövője? – Dzsudzsák Balázs Ausztria felé vette az irányt (VIDEÓ)

A Loki hivatalos honlapján közzétette az utazó keret névsorát, melyben nagy meglepetés nincs, inkább csak érdekesség.

Ott van a mezőnyjátékosok között ugyanis Dzsudzsák Balázs, akinek a hónap végén lejár a szerződése, és a jövőjével kapcsolatban rengeteg találgatás látott már napvilágot.

Például az, hogy az NB II-ben szereplő Budapest Honvéd sportigazgatója lesz – információink szerint ennek túl nagy realitása nem volt, annak már egy fokkal nagyobb, hogy a kispestieknél folytathatja, egyelőre játékosként.

A legújabb hírek szerint viszont küszöbön a hosszabbítás a Debrecennel, amit az is alátámaszthat, hogy Dzsudzsák ott van az edzőtáborban. A csapat közben meg is érkezett a sógorokhoz, és a klub már egy videót is kiadott az első edzésről, Dzsudzsák ebben is megjelenik, ráadásul egyértelműen a játékosok felszerelésében, úgyhogy nagyon úgy tűnik, Debrecenben lesz számára a folytatás.

A 109 válogatottságával rekorder, 38 éves Dzsudzsák az előző évadban 34 tétmeccsen lépett pályára, ezeken 3 gólt és 11 gólpasszt ért el.