A magyar válogatott kulcsembere szerint ilyen csak ötévente fordul elő – többet már nem is fog

„Nagyon jól csinálta Ayari. Ahogy lendült a lábam, ő is abban a pillanatban lépett Willi felé. Én már akkor szóltam Willinek, hogy legyen megjátszható, amikor jött felém a labda, lehet, hogy Ayari is meghallotta.”

Benne van a pakliban, hiszen Orbánnal nyilván angolul zajlik a kommunikáció. Dibusz azzal folytatta, hogy fáj a vereség, mert nagyon szerettek volna nyerni.

Mi is tudjuk, hogy októberben győztünk utoljára, azért ez hosszú idő.

Fáj a szurkolók miatt is, hogy nem tudtunk győzelemmel búcsúzni itthon ettől az idénytől. De mindenki tudja, hogy a világbajnoki selejtezők lesznek majd azok a meccsek, amelyeken tényleg nem lehet hibázni.”

Érdemes ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy két újoncot is avatott ezen a mérkőzésen Marco Rossi szövetségi kapitány: egyikük a svéd AIK légiósa, Csongvai Áron.

„Ha mindent félreteszek, akkor mélyen legbelül boldog vagyok, hiszen hatalmas dolog debütálni a válogatottban. Őszintén szólva azonban eléggé beárnyékolja a bemutatkozásomat ez az eredmény sajnos, nem ez volt a cél.”

Pedig milyen debütálás lett volna, ha néhány perccel a beállása után a kapuba talál: meg is eresztett egy jó lövést – legalábbis szerintünk volt jó, Csongvai ugyanis inkább önkritikusan értékelt.

Ha gól, akkor jó lövés lett volna. Nem találtam kaput, ami probléma, ilyen szinten ugyanis ki kell használni a lehetőségeket, mert nem sok adódik. Ez most bennem lesz egy ideig.”

Reméljük, nem sokáig. Nemcsak a debütálás miatt volt ez a találkozó különleges a számára, hanem mert a csapattársai ellen is játszhatott – erről beszélt a Mandinernek.

„Váltottunk néhány szót a meccs előtt, majd utána is, de sajnos akkor már nem volt annyira jó a kedvem. Ettől persze még üdvözöltük egymást, sőt mezt is cseréltünk az egyik csapattársammal. Nekem ez így még különlegesebb volt, hogy pont a svédek és pont az egyik csapattársam ellen mutatkoztam be.”

Felvetettük neki: amíg válogatott társai már az Azerbajdzsán elleni meccs utáni nyaralásokat tervezhetik, addig ő nem, hiszen a tavaszi-őszi rendszerben zajló svéd bajnokság már júniusban folytatódik.

„Lesz azért egy nagyon rövid szünetem nekem is, de én ezt kiváltságként élem meg, hiszen olyan szinten focizhatok és fejlődhetek, ami nem mindenkinek adatik meg. Megpróbálom a lehető legtöbbet kihozzam a karrieremből és magamból.

Most nem az az idő van, hogy nyaraljak és pihenjek, hanem még tovább dolgozzak és még magasabb szintre tudjak elérni.”

A Ferencváros védője, Szalai Gábor is most játszott először a nemzeti csapatban. Az érzéseiről mesélt is az újságíróknak.

„Örülök, hogy visszatérhettem a keretbe, aztán szerencsére sikerült a debütálás is, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Sajnos nem tudtunk hazai pályán győzni, pedig fontos lett volna. A vébé-selejtezőkre úgy készülünk, hogy muszáj eredményeket hozni. Azerbajdzsánban szeretnénk nyerni és top állapotban, hatalmas önbizalommal menni a selejtezőkre.”

Emlékezetes momentum volt, amikor kevesebb mint 10 perc játék után, friss emberként nagyon csúnyán elveszített egy futóversenyt az első perctől a pályán lévő Nottingham Forest-játékos, Anthony Elangával szemben, és Dibusz bravúros védéssel mentette meg a csapatot az újabb kapott góltól. Erről a jelenetről is kérdezték Szalait.

„Elangának a Premier League-ben is kimagaslik a sebessége.

Hátrányban voltunk hazai pályán, ki kellett támadni, menni előre, mondhatni, ez benne van a fociban.

Azon kívül, hogy nem nyertük meg a mérkőzést, volt pozitívum, abból kell építkezni.”

Reméljük, sikerül. Ennek első jeleit jövő kedden mutathatják meg, amikor is Azerbajdzsánban lép pályára Marco Rossi együttese.

