Szoboszlai a kamerák előtt tett pontot a találgatások végére

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: 3–2-es vereséget szenvedett a 20. bajnoki címét hetekkel ezelőtt bebiztosító Liverpool FC a nyolcadik Brighton otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 37. fordulójában.

A Vörösök számára tét nélküli mérkőzésen izgalmasan alakult az első negyvenöt perc: előbb Harvey Elliott szerzett vezetést a vendégeknek, majd a svéd válogatott Yasin Ayari kiegyenlített, mielőtt Szoboszlai Dominik parádés lövéssel ismét előnyhöz juttatta Arne Slot csapatát. A magyar válogatott 24 éves csapatkapitánya beadás helyett mesterien csavart a kapu jobb oldalába, amellyel megszerezte idénybeli 8. találatát (a PL-ben pedig a hatodikat), és ezt követően félreérthetetlen módon ünnepelt: a világ tudtára adta, hogy apa lesz.

Az angol médiában hamar felkapták ezt a lövést, a sportportálok közösségi oldalain ugyanazt a kérdést tették fel: vajon Szoboszlai tényleg így akarta?

A megfejtést maga az érintett árulta el a lefújást követően.

Hogy teljesen őszinte legyek: beadásnak szántam, nem a kapura céloztam, de nagyon örülök, hogy bement. Nem fogok hazudni”

– nyilatkozta a kamerák előtt.

A második félidő aztán talán még nagyobb tempót, de kevesebb gólt hozott, mint az első – igaz, utóbbiból kettőt is a hazaiak szereztek, akik ezzel legyőzték a Liverpoolt. A tényekhez hozzátartozik, hogy Mitoma Kaoru megpattanó lövésénél már nem volt pályán Szoboszlai Dominik, ahogy Jack Hinshelwoodénál sem.

„Nem mondhatnám, hogy nagyon szomorúak vagyunk, de tényleg nem úgy sikerült az eredmény, ahogy akartuk. Nem szeretünk veszíteni, most is arra törekedtünk, hogy nyerjünk – ezt az első 70 percben meg is mutattuk. A mérkőzés vége azonban nem úgy alakult, ahogy elterveztük. Egy remek Brightonnal néztünk szembe, amely keményen megdolgozott a sikerért, többet is tett érte, jobban akarta, és végül több gólt is szerzett, mint mi. Megérdemelték a győzelmet” – értékelt Szoboszlai, akitől azt is megkérdezték, nem zavarja-e, hogy az ellenfél úgy megünnepelte a három pontot, mintha bajnokságot nyert volna.

„Lehet arról beszélni, hogy nekik volt miért küzdeni, miközben mi már bajnok vagyunk, de ahogy azt már említettem: nem úgy jöttünk ide, hogy ki akarunk kapni. Az Arsenal ellen is megmutattuk, hogy kitesszük szívünket-lelkünket a pályára. A következő fordulóban, vasárnap, hazai pályán is a győzelemre megyünk. Teljesülni fog az álmunk: felemeljük a trófeát!” – fogalmazott honfitársunk.

A mértékadó Sofascore szerint Szoboszlai Dominiknak a pályán töltött 64 perc alatt

0,11 xG-je (várható gólok száma),

25 pontos passza (a 28-ból, ami 89 százalékos teljesítmény),

1 fontos átadása,

1 keresztlabdája és

5 hosszú indítása volt,

1-szer találta el a kaput,

2 cseléből 1 bizonyult sikeresnek,

10-ből 5 párharcot nyert meg, de ezenkívül akadt

4 sikeres szerelése is.

A magyar középpályás teljesítményére

a goal.com 7-es,

a thisisanfield.com 7-es,

a liverpoolecho 7-es,

az express.co.uk 7-es,

a Sofascore 7,13-as,

a FotMob 7,5-ös,

a liverpool.com 8-as

osztályzatot adott.

Brighton–Liverpool 3–2 (1–2)

Brighton, AMEX Stadium, 31 500 néző. Vezette: Madley

Brighton: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Webster, Estupinán – Ayari (Diego Gómez, 73.), Baleba – Minteh (Hinshelwood, 83.), Gruda (O'Riley, 73.), Adingra (Mitoma, 65.) – Welbeck (Howell, 84.). Menedzser: Fabian Hürzeler

Liverpool: Alisson – M. Bradley (Endo, 77.), Quansah, I. Konaté, Cimikasz – Gravenberch, Szoboszlai (Curtis Jones, 64.) – Szalah, H. Elliott, Gakpo (Luis Díaz, 63.) – Chiesa (Darwin Núnez, 63.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Ayari (32.), Mitoma (69.), Hinshelwood (85.), ill. H. Elliott (9.), Szoboszlai (45+1.)

Fotó: Glyn Kirk / AFP