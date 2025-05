Sallai Rolanddal olyan történhet, ami eddig csak két magyarral esett meg

A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hajrájában történelmi pillanat küszöbére érkezett Sallai Roland: a Galatasaray nyolcpontos előnnyel vezeti a tabellát, és már egyetlen döntetlen is elég lehet ahhoz, hogy bebiztosítsa fennállása 24. bajnoki címét – számolt be róla a Sport TV. Az isztambuli sztárcsapat vasárnap a középmezőnyhöz tartozó Kayserisport fogadja hazai pályán, ahol a matematikai aranyérem is megszülethet.