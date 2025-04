Hősként ünneplik a magyar Jolly Jokert, aki meg is mondta a frankót

A mérkőzés után a Galatasaray hivatalos honlapja meg is kérdezte Sallait, aki sokáig nem találta helyét a bajnokságot vezető török kirakatcsapatban, szezonbéli hányattatásairól már írtunk korábban: Okan Buruk vezetőedző keze alatt volt már idén jobbszélső, balszélső, hamis kilences, jobb- és baloldali középpályás, jobb- és baloldali védő(!) is, néha akár egy-egy meccsen belül is. Hogy Sallai alapvetően szélsőként érzi magát a legjobban, közismert, aligha csoda, hogy szerinte most is ez volt a „titok” nyitja.