Rejtélyes posztok: Szoboszlaiét megfejtették, Orbánét talán – az egyiket meg is magyarázták

Feltörték Szoboszlai rejtjeles üzenetét

Szoboszlai Dominik, az angol Liverpool magyar válogatott labdarúgója is rejtjeles üzenetet küldött a fentebb említett Magyar Kupa-finálé kapcsán, a tizenegyespárbajban két büntetőt is hárító paksi kapusnak, Szappanos Péternek címezve. „Nem ismerlek” – írta a Vörösök középpályása.

Forrás: Szoboszlai Dominik / Facebook

Az üzenet hátterében egy novemberi történet áll: 2024 őszén, a Németország elleni Nemzetek Ligája-zárás 99. percében Szoboszlai higgadt eleganciával, a legendás Panenka-féle mozdulattal lőtte be a büntetőjét, ezzel kialakítva az 1–1-s végeredményt a csoportgyőztes ellen a Puskás Arénában – írja a csakfoci.hu.

Ezt követően a csapatkapitány elárulta, hogy épp Szappanossal gyakorolta ezt a fajta, vagy hasonló 11-est, amivel az FTC csatára, Alekszandar Pesics is próbálkozott szerdán, ám a szerb légiós középre lőtt büntetőjét simán védte a paksiak hálóőre.

„A héten azért gyakoroltam az ilyen 11-est. Szappanos Petit meg is lehet kérdezni, kicsit ideges volt, amikor ellene is sikerült... 19 büntetőt rúgtam eddig a kapusok jobb kezéhez, de most úgy gondoltam, hogy ha ilyenkor a kapus középen marad, akkor le a kalappal előtte. Már eldöntöttem előtte, hogy oda lövöm” – fogalmazott anno Szoboszlai Dominik.

Szappanos a lefújás után hangsúlyozta: már két napja tudta, hogy a ferencvárosi Pesics lövésénél nem fog elmozdulni. Bejött neki.