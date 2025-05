Eldőlni látszik a Kerkez-kérdés: a spanyolok megnevezték a Real Madrid kiszemeltjét a balhátvéd posztra

Kerkez iránt továbbra is komoly érdeklődést mutat több topklub, elsősorban a Liverpool, amelyet a játékos maga is vonzónak tart – ez is arra utal, hogy a Real Madrid egyre kisebb eséllyel szállhat harcba a leigazolásáért.

Közben Xabi Alonso másik védelmi célpontját, Dean Huijsent szinte már megszerezte a madridi klub.

A fiatal középhátvéd ugyancsak a Bournemouth csapatában nyújtott kiemelkedő teljesítményt, és az átigazolás gyakorlatilag lezárult, a spanyol játékos 50 millió fontért cserébe igazol a Santiago Bernabéuba. Bár Huijsen posztja nem egyezik Kerkezével, leigazolása azt jelzi, hogy a Real Madrid a jövőt fiatal, sokoldalú és már most elit szintet közelítő védőkkel akarja megalapozni.