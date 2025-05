Egyedülálló döntés a magyar futballban – véget vetettek a találgatásoknak Felcsúton

A labdarúgó NB I tabellájának második helyén álló Puskás Akadémia hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította nyáron lejáró szerződését vezetőedzőjével, Hornyák Zsolttal. A felvidéki szakember új kontraktusának híre azért is különleges, mert már eddig is ő volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő élvonalbeli tréner.