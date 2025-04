Szoboszlai menedzsere elárulta: így ünnepelték meg a bajnoki címet (VIDEÓ)

A műsorban a következőkről esett szó:

a mérkőzés előtti rituálékon kívül

a Tottenham elleni meccsről és

a Livepool bajnoki címéről.

Melyik menedzser fontosabb Szoboszlai karrierjében: Jürgen Klopp vagy Arne Slot?

A válogatott csapatkapitányának értéke most pénzben vagy presztízsben növekedett?

Változni fog-e valami, hogy Premier League-et nyert az egyik játékosuk?

Mi van, ha jövőre nem lesz bajnok a Liverpool?

A közvélemény mindig a jéghegy csúcsát látja.

Esterházy Mátyás nagyon régóta nem keres új Szoboszlai Dominikot.

A Liverpool magyarjának passztérképe.

A világ három legjobb játékosa között van a posztján, labda elleni játékban?

Van-e hiányérzete?

Az ügynök többek között a zászlóügyről is beszélt. Elmondta, készültek az ünneplésre, volt tehát náluk magyar zászló is, ám végül nem ők adták oda a játékosnak, hanem egy másik ismerőse. Azt is elmesélte, hogy mi történt az összecsapás után, amikor először találkoztak.

Megöleltük egymást, és nem tagadom, hogy ez egy érzelmes pillanat volt. Pontosan tudtuk, hogy a másik mit gondol. Ezért dolgoztunk az elmúlt tíz évben, ez sokkal több nekünk annál, mint szakmai siker.

Esterházy Mátyás számított, hogy „emberileg is fejlődik majd Szoboszlai, de számára is meglepő az a tempó, ahogy alkalmazkodik a körülötte lévő felhajtáshoz”. Szerinte „az emberi kvalitásai lenyűgözőek.”

A menedzser jó döntésnek nevezte, hogy a székesfehérvári futballista a lefújást követően berohant az öltözőbe a telefonjáért, hiszen mégiscsak akkor szerezte meg első bajnoki címét a világ legerősebb bajnokságában. Kitért arra is, hogy jó bulit csaptak utána, finom ételekkel, jó zenével, amit dj szolgáltatott, ráadásul a játékosok a családtagjaikat is meghívhatták erre a rendezvényre.

Honfitársunk sikere ugyanakkor nemcsak neki fontos, hanem a teljes magyar labdarúgásra is lehet hatása.

„Ez lehetőségeket teremt. Hogy ez mit jelent az azon múlik, hogy miként élünk ezzel. Az biztos, hogy ezekkel érdemes élni, illetve érdemes elgondolkodni azokon a lehetőségeket, amiket ez a helyzet teremt”

– jelentette ki.

Hogy lesz-e a közeljövőben ilyen kvalitású labdarúgónk, arra így felelt:

Nagyon régóta nem keresek új Szoboszlai Dominikot. Sokáig én is úgy gondolkodtam, hogy kell találnom, de rájöttem, hogy felesleges. A Dániában szereplő Németh Hunor egy fantasztikus tehetség, de nincs értelme összehasonlítani Dominikkal. Hibás lenne, ha Szoboszlai akarna lenni és részünkről is hiba lenne belekényszeríteni abba az útba, amit Dominik bejárt

– mondta Esterházy.

A magyar középpályás legnagyobb kritikusával, Jamie Carragherrel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy televíziós műsorban fejti ki a véleményét, amelyben olyanokat kell mondani, amire az emberek felkapják a fejüket – ezekkel a megnyilvánulásokkal ő nagyon keveset foglalkozik. „Sokkal fontosabb, amit a pályán látunk.”

A jövőképpel kapcsolatban a menedzser közölte, hogy Szoboszlai elképesztő motivációt nyert az újabb sikerrel és továbbiakat akar elérni.