Megkapták a magukét a szlovákok: zseniális üzenetekkel tették helyre a magyargyalázókat Dunaszerdahelyen, nemes bosszút állt a Fradi-csatár

Rendre pikáns összecsapásokat tartogat a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban a Dunaszerdahelyi AC és a Slovan Bratislava összecsapása. A liga sajátos lebonyolításának köszönhetően ráadásul legalább négyszer találkoznak egymással egy szezonban, az alapszakasz után a playoffban is farkasszemet néznek – így volt ez szombat este is. Az idényben utoljára, ennek pedig különös jelentőséget adott, hogy a vendég Slovannak egyetlen pont is elég volt a bajnoki címe bebiztosításához...

Szeptemberben 2–1-re nyert a fővárosi csapat Csallóközben, decemberben Pozsonyban is hozta ezt az eredményt, majd áprilisban két héten belül kétszer meccseltek egymással. Előbb a Slovan pályaválasztása mellett (2–2), majd most a DAC otthonában, a MOL Arénában.

A legutóbbi pozsonyi összecsapás komoly hullámokat gerjesztett, miután a rendre kiemelt kockázatúnak számító mérkőzésen a hazai keménymag magyarokat gyalázó hatalmas molinóval provokált, amelyen az alábbi felirat szerepelt:

Szlovákia, a szlovákok földje és a Slovan-szurkolók országa!

A kifeszített drapérián ráadásul egy térkép is szerepelt, amelyen Magyarországot felháborító módon Mongóliaként azonosították, illetve egy zöld-fehér mezes Fradi feliratú alak is feltűnt a DAC-osok között.