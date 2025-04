„Nem az számít, honnan jössz, hanem az, hogy mi van a szívedben” – itt a DAC zseniális válasza a magyargyalázásra (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szinte vágni lehetett a magyargyűlöletet két hete a szombati Slovan–DAC mérkőzésen. A találkozó alatt a Slovan szurkolói többször is magyarellenes rigmusokat skandáltak, elhangzottak a megszokott „magyar ku...k”, vagy az „üsd a magyar fejét” rigmusok is. Valamint előkerült egy magyarellenes drapéria is, amely alatt pedig az állt szlovákul, hogy „Szlovákia a szlovákok és a Slovan-drukkerek országa”. A történtek miatt a DAC hivatalos lépéseket tett.