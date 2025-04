„Meghaltunk, és már el is temettek minket” – történelmet írtak Hollandiában

Húsvéthétfőn rendezték a labdarúgó Holland Kupa 2024–2025-ös idényének döntőjét, amelyet az AZ Alkmaar és a Go Ahead Eagles vívott egymással a rotterdami De Kuip Stadionban. A két csapatban közös, hogy a közelebbi és a távolabbi múltban mindketten játszottak nemzetközi kupamérkőzés(eke)t a Ferencvárossal.

Az Alkmaar az Európa-liga mostani kiírásának alapszakaszában találkozott a magyar együttessel, és szenvedett tőle 4–3-as vereséget Budapesten, míg a Sasok ugyancsak az El-ben, a 2015–2016-os évad selejtezőjében csaptak össze a zöld-fehérekkel, és a hazai 1–1 után a Groupama Arénában 4–1-re kikaptak a többek között Gera Zoltánnal és Böde Dániellel felálló Fraditól, így 5–2-es összesítéssel elveszítették a párharcot.

FERENCVÁROS–GO AHEAD EAGLES 4–1 (2015. július 9.)

A Go Ahead Eagles kapcsán megjegyzendő az is, hogy

tavaly nyáron ettől a klubtól igazolt a Ferencvároshoz a belga középpályás, Philippe Rommens, aki Robbie Keane januári érkezése óta teljesen kiesett a pikszisből, ebből kifolyólag könnyen elképzelhető, hogy a szezon végén már távozik is az Üllői útról, és követi előző edzőjét, Pascal Jansent a New York City FC-hez.

Visszatérve a rotterdami kupadöntőre és az ott történtekre: az 54. percben az FTC ellen is betaláló Troy Parrott tizenegyesével az Alkmaar szerezte meg a vezetést, ám a fináléig vezető úton a Twentét és a PSV-t is kiejtő Eagles a rendes játékidő hosszabbításában, a 99. percben Mats Deijl révén egyenlített, szintén büntetőből. A kétszer tizenöt perces ráadásban nem esett újabb gól, majd jött a tizenegyespárbaj, amelyet 4–2-re a Sasok nyertek meg, miután kapusuk, Jari De Busser két lövést is kivédett.

Erre nincsenek szavak, nem is tudom, mit mondjak. Gyerekkori álmok váltak valóra

– idézi a nos.nl című holland portál a szétlövés hősét. – Minden tizenegyesnél a jó irányba vetődtem. Olvastam a játékot.”

A KUPADÖNTŐ ÖSSZEFOGLALÓJA, BENNE A TIZENEGYESPÁRBAJJAL

A Go Ahead Eagles először hódította el a Holland Kupát, ezzel fennállása eddigi legnagyobb sikerét érte el (korábban volt már egyszer döntős, de az 1965-ös finálét 1–0-ra elveszítette a Feyenoorddal szemben), és kvalifikálta magát az Európa-liga következő kiírásának főtáblájára.

A Sasok a legutóbbi, 2017-es kiesésük után 2021-ben jutottak vissza a holland első osztályba, amelyben sorrendben a 13., a 11. és a 9. helyen végeztek, jelenleg pedig a 7. helyen állnak – tizenegy ponttal megelőzve a kilencedik helyezettet –, vagyis évről-évre egyre feljebb és feljebb lépkednek a tabellán, ami dicséri a klubnál zajló szakmai munkát.

A csapatot tavaly nyár óta a 40 esztendős Paul Simonis irányítja, aki a Heerenveentől tért vissza a deventeri alakulathoz, és a mostani az első megbízatása vezetőedzőként. Hétfőn csaknem 40 barátja és családtagja előtt nyerte meg a Holland Kupát csapatával Rotterdamban, ott, ahol korábban tizenöt évig élt.

Paul Simonis az első idényében kupagyőzelemre vezette a Go Ahead Eaglest (Fotó: soccernews.nl)

„Megkoronáztuk az idényünket” – mondta Simonis a meccs után az ESPN kamerája előtt. „Néhány alkalommal nagyon szerencsések voltunk, úgy éreztem, hogy az AZ jobb nálunk. Meghaltunk, és már el is temettek minket, de aztán elkezdtük azt játszani, amit a bajnoki meccsen, amikor kettő–nullás hátrányban voltunk az Alkmaar ellen, és ez jól működött” – emlékezett vissza a tréner a két csapat tavaly októberi Eredivisie-mérkőzésére, amely végül 2–2-es döntetlennel zárult.

Simonis kapcsán érdekesség, hogy 2002 óta ő a legfiatalabb edző, aki Holland Kupát nyert együttesével (akkor Ronald Koeman harminckilenc évesen hódította el a trófeát az Ajaxszal).

„Valami váratlan esett meg. Olyasvalami, amit mindig is remélsz, hogy egy nap bekövetkezik majd – mondta Jan Willem van Dop, a Go Ahead Eagles általános igazgatója. – Hihetetlen, ami a klubunkkal történt, és az is, ami ezek után még vár ránk. Bejutottunk az Európa-ligába, és játszhatunk a Johan Cruyff-trófeáért (Holland Szuperkupa – a szerk.). A felkészülésünk is könnyebb lesz, mert nem kell már a selejtezőkre gondolnunk.”

𝐆𝐎 𝐀𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐄𝐀𝐆𝐋𝐄𝐒 𝐖𝐈𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐊𝐄𝐑!!!!!!!!!! ❤️💛 pic.twitter.com/30hisQQuSr — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) April 21, 2025

Adalék a Go Ahead Eagles történelmi bravúrjához, hogy játékosállományának értéke (28.18 millió euró) a Transfermarkt becslése szerint csak a tizedik legtöbb Hollandiában – az Alkmaar futballistái összesen 98,2 millió eurót érnek, de még a Ferencváros kerete is csaknem kétszer értékesebb (53,55 millió euró) a Sasokénál –, és legértékesebbnek vélt labdarúgója, az ötmillió euróra taksált dán Jakob Breum sérülés miatt nem is játszhatott a kupadöntőben.

A kupagyőztes csapat és szurkolótábora / Fotó: X / Go Ahead Eagles

A nyitókép forrása: X / Go Ahead Eagles