Komoly kritika a topmenedzsertől: Magyarországon nem tolják eléggé a fiatal tehetségeket

Tíz éve dolgozik játékosügynökként Hussein Algaaod, aki főként az európai labdarúgó-bajnokságokra koncentrál. Vannak futballistái

az angol Premier League-ben (PL),

a német Bundesligában,

a spanyol La Ligában,

az amerikai MLS-ben, valamint

Magyarországon, Kisvárdán és Fehérváron is.

Ő volt az, aki a Vidiből segített a szerb Marko Scepovicnak 2019-ben Törökországba igazolni, de szintén együtt dolgozik az ex-ferencvárosi Miha Blaziccsal, aki 2022-ben Franciaországba szerződött a zöld-fehérektől.

A londoni székhelyű ügynök az SA33 Sports menedzseriroda társtulajdonosa, aki több topligás és magyar labdarúgó karrierjét is egyengeti, például a Svédországban berobbanó Csongvai Áronét vagy a PL-klubok által figyelt 17 éves Kovács Patrikét. Részese volt Antonio Rüdiger Real Madriddal kötött szerződésének, illetve Matt O’Riley klubváltásának, akiért skót rekordot jelentő 32 millió eurót fizetett a Brighton. Algaaod az m4sport.hu-nak adott terjedelmes interjút. Ebben többek között azt is elmondta, hogy Csongvai és az említett Kovács mellett több magyar fiatal tehetség karrierjét is egyengeti: például az Újpest 19 éves középpályásáét, Mucsányi Mironét és a DAC U19-es magyar válogatott középpályásáét, Tuboly Mátéét is.

A magyar futball infrastruktúrája kiemelkedően fejlett, a létesítmények kiválóak, össze sem hasonlíthatók a környező országokéval. Amiben viszont lemaradás van, a játékosok marketingje. Ebben például a horvátok sokkal előrébb járnak: a labdarúgók folyamatosan szerepelnek a médiában, a klubok mindent megtesznek azért, hogy a pályán kívül is népszerűsítsék a legnagyobb értékeiket. A magyar futballba sok pénzt fektettek az elmúlt években, ezt a szakmai munkának is követnie kell, és ebbe beletartozik a labdarúgók marketingje is, ami a klubok feladata

– magyarázta a játékosügynök.

Nem tolják kellőképpen a magyar fiatalokat a nemzetközi karrier felé

Hussein Algaaod úgy látja, hátráltatja a hazai tehetségek kinevelését, fejlődését és külföldre értékesítését az, hogy a magyar egyesületek nincsenek rákényszerítve a játékoseladásból befolyó bevételekre. „Javítson ki, ha tévedek, de tudomásom szerint az élvonalbeli magyar klubok anyagilag kényelmes helyzetben vannak, ezáltal nincsenek rákényszerítve arra, hogy fiatal játékosokat neveljenek és értékesítsenek a külföldi bajnokságokba. Ezzel összehasonlítva Horvátországban az egyesületek túlélése múlik egy-egy játékos kinevelésén és eladásán” – jegyezte meg, majd azzal folytatta, hogy „talán néhányan meg is haragszanak majd rá, de úgy látja,

a menedzserek sem tolják kellőképpen a játékosaikat a nemzetközi karrier felé, mert mintha kissé lusták lennének ebben a tekintetben.”

Algaaod szerint továbbá az sem segíti a magyar fiatalok külföldre szerződését, hogy a klubok hajlamosak túl magas vételárat kérni értük. Erre egyébként a magyar klubvezetők is gyakran rámutatnak, mondván, sokszor olcsóbb légiósokat szerződtetni, mert a hazai futballisták drágábbak.