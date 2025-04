Kiverte a biztosítékot a románoknál a magyar sportvezető nyilatkozata: azonnal kérdőre vonták

Pár nappal ezelőtt hivatalossá vált, hogy az FK Csíkszereda történelme során először feljut a román labdarúgó-bajnokság első osztályába. A székelyföldi klub elnöke, Szondy Zoltán az NSO-nak nyilatkozott a sikerrel kapcsolatban.

„Félre ne értsen senki, nagyon örülök, de nálunk sosem az élvonalban jutás volt a legfontosabb cél.

Igazán boldog akkor leszek, ha egy Székelyföld Labdarúgó Akadémián nevelkedett játékosunk bemutatkozik majd a magyar válogatottban

– mondta el, és, ahogy arra talán számítani is lehetett, a románoknál ki is verte a biztosítékot.

A Csakfoci szúrta ki, hogy a román sajtóban kérdőre vonták azzal kapcsolatban, miért éppen a magyar válogatottnak szeretne kinevelni játékosokat.

„Igen, ez így van, ahogy mondtam. Miért kell ebből ekkora ügyet csinálni? Nem értem. Örülnék annak is, ha lenne egy játékosunk a román válogatottban. Van is egy az U21-es csapatban, aki ugyan már nem Csíkszeredában van, de ő is az akadémiánkon nevelkedett.

És legyünk őszinték: az akadémiánkat 80%-ban a magyar kormány finanszírozza. És az akadémiát nem azért támogatják, mert engem szeretnek, hanem azért, hogy megfelelő játékosokat tudjunk kinevelni. És akkor a magyar válogatottba javasoljuk őket, mert a legtöbb fiúnknak kettős állampolgársága van.

De természetesen a román válogatottaknak is teszünk javaslatot. Egyébként jelenleg több játékosunk van a román U17-es válogatottban, mint a magyarban. A kérdés az volt, hogy mit érzek, hogy a Szuperligába jutással beteljesült-e a projekt, és én azt válaszoltam – és kitartok a válaszom mellett –, hogy számomra a projekt igazi kiteljesedése az lenne, ha lenne olyan, az akadémiánkon nevelkedett játékos, aki a magyar válogatottban debütálna. Nem látom, hogy mi ezzel a probléma” – mondta Szondy a román Digi Sportnak.

