Szebbnél szebb gólokat és 3–3-as döntetlent hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzése a hazai pályán játszó spanyol Barcelona és az olasz Internazionale között.

Ahogy a találkozóval kapcsolatban az olasz transzferguru fogalmazott:

Egyperces néma csenddel emlékezzünk azokra, akik kihagyták ezt az őrült meccset!

Még csak fél perc telt el a mérkőzésből, amikor Marcus Thuram megszerezte minden idők leggyorsabb gólját BL-elődöntőben, miután Denzel Dumfries beadását hat méterről a hálóba sarkazta.

A hátrányba került katalánok azonnal rohamokat indítottak az egyenlítésért, számos helyzetet kidolgoztak, de vagy az Inter védelme működött jól, vagy Yann Sommer kapus védett bravúrral.

A 21. percben a második kaput eltaláló lövésükből is gólt szereztek a milánóiak, és ez is rendkívül látványos volt:

egy szöglet után Francesco Acerbi lefejelt labdáját Dumfries ollózta a kapuba.

Az Inter a legutóbbi három tétmérkőzését elveszítette, és ezeken gólt sem szerzett, most azonban bő húsz perc alatt kétszer is betalált. A spanyol bajnoki listavezető, kupagyőztes házigazdák a folytatásban is támadásban maradtak, és csakhamar szépítettek: Lamine Yamal egy nagyszerű szóló után úgy talált a hálóba, hogy a labda a kapufáról pattant be. Ezzel ő lett a legfiatalabb futballista, aki gólt szerzett BL-elődöntőben. A 38. percben Raphinha lefejelt labdáját a kapu elé berobbanó Ferran Torres bombázta be, ezzel egyenlítettek a katalánok. Játékosaik közül az idény eddigi részében Jules Koundé töltötte a legtöbb időt a pályán, de a Király Kupa szombati döntőjének hosszabbításában győztes gólt szerző francia hátvédet a szünet előtt sérülés miatt le kellett cserélni.

A második félidő némileg „csendesebben” kezdődött, bár mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek, majd ismét felpörögtek az események. A 63. percben Hakan Calhanoglu szöglete után Dumfries fejelt a kapuba, majd rögtön ezután a túloldalon – szintén egy sarokrúgást követően – Raphinha bombázott a hálóba távolról úgy, hogy a labda a keresztlécről Sommer hátára pattant, majd onnan került a gólvonalon túlra. A 75. percben az olaszok újabb gólját les miatt nem adták meg, majd a hajrában Yamal ismét a kapufát találta el, Raphinha bombáját pedig Sommer ütötte ki.

A két csapat legutóbb 2022 októberében a BL csoportkörében találkozott egymással – szintén Barcelonában –, akkor ugyancsak 3–3 lett a végeredmény.

A visszavágót május 6-án Milánóban rendezik.

FC Barcelona (spanyol)–Internazionale (olasz) 3–3 (2–2)

Barcelona, Olimpiai Stadion. Vezette: Clément Turpin (francia)

Barcelona: Szczesny – Koundé (Eric Garcia, 42.), Cubarsí (Christensen, 83.), I. Martínez, Gerard Martín (R. Araújo, a szünetben) – F. de Jong, Pedri (Gavi, 83.) – Olmo (Fermín López, 67.) – Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Internazionale: Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries (Darmian, 81.), Barella, Calhanoglu (Frattesi, 71.), Mhitarjan, Dimarco (Augusto, 55.) – L. Martínez (Taremi, a szünetben), Thuram (Zielinski, 81.). Vezetzőedző: Simone Inzaghi

Gól: Yamal (24.), Ferran Torres (38.), Sommer (65. – öngól), ill. Thuram (1.), Dumfries (21.), (64.)

Kedden játszották: Arsenal (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–1 (0–1)

