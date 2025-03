Ritkán olvasni ilyet, főleg Amerikában: ferencvárosi játékost tart a világ legjobbjának az NBA-sztár

Különleges élményben lehetett része a Ferencváros labdarúgócsapata három játékosának – hallható az FTC hivatalos YouTube-csatornája, a FradiMédia beszámolójában. A szerb csatár, Alekszandar Pesics, a bosnyák balhátvéd, Eldar Civic és az izraeli középpályás, Mohammed Abu Fani hétfőn kipróbálhatta a vízilabdát, mégpedig a klub háromszoros olimpiai bajnok pólóklasszisa, Dusan Mandics felügyelete mellett.

A gyakorlás után a legutóbbi NB I-es fordulóban, a DVSC ellen győztes gólt szerző Pesics bővebben is beszélt Mandicsról, akit rendkívül sokra tart.

Mindig mondom, hogy ami Messi a futballnak, az Manda a vízilabdának. Jó érzés, hogy gyakran találkozunk a Fradi edzőközpontjában. Ilyenkor mindig beszélgetünk egymással. Szó esik a labdarúgásról és a vízilabdáról is, illetve arról, hogy érezzük magunkat Budapesten. Most pedig először találkoztunk a medencében, ami remek érzés volt. Örülök neki, hogy vannak szerb honfitársak a Fradiban

– mondta Pesics.

De nem ő az egyetlen, aki Mandicsról áradozott! A The Denver Post című lap nemrégiben arról kérdezte Nikola Jokicsot, a világ egyik legjobb kosárlabdázóját, hogy kik voltak azok a sportolók, akik hatással voltak rá fiatalon. A szerb világklasszis több sportágból is említett példaképeket, amikor pedig a vízilabda került szóba, azt mondta:

Dusan Mandics a világ legjobb játékosa!

Jokics és Mandics kapcsolata a 2016-os riói olimpiáig nyúlik vissza, amikor mindketten fiatal tehetségekként, 22 évesen képviselték Szerbiát saját sportágukban – írja a fradi.hu.

Az olimpiai faluban ismerkedtek meg, és hamar egy hullámhosszra kerültek, leginkább a Pro Evolution Soccer (PES) nevű videojátéknak köszönhetően, amelyet együtt játszottak a szabadidejükben.

Jokics 2023-ban bajnoki címet ünnepelhetett a Denver Nuggets csapatával, az elmúlt négy szezonból pedig háromszor is őt választották meg a liga legértékesebb játékosának (MVP). Hozzá hasonlóan Mandics is kiemelkedő egyénisége a saját sportágának. Sorozatban háromszor lett olimpiai bajnok a szerb válogatottal, ráadásul Párizsban a torna gólkirálya volt. 2024-ben klubszinten is tarolt, négy trófeát nyert a Ferencvárossal, amelyet Bajnokok Ligája-győzelemre vezetett.

Nyitókép: Fradi.hu