„Nem fenyegettem senkit” – az Újpest elnöke elárulta, miért nem rúgta ki a vezetőedzőt

Az Újpest FC labdarúgócsapata idén még nyeretlen a magyar bajnokságban (három döntetlen és négy vereség a mérlege), ráadásul az elmúlt három fordulóban kétszer is súlyos vereséget szenvedett el (az MTK-tól otthon 5–1-re, a Pakstól idegenben 6–1-re kapott ki), így nem lehet csodálkozni azon, hogy a szurkolók türelme vészesen fogy (sőt, sokaknál már el is fogyott…) a játékosokkal és Bartosz Grzelak vezetőedzővel szemben.

A klub szerdán sajtóbeszélgetést tartott, amelyen Ratatics Péter elnök megmagyarázta, miért döntött úgy, hogy egyelőre nem mozdítja el a pozíciójából a korábban a Fehérvárt is irányító svéd szakembert.

„Messziről kezdeném a helyzetértékelést: amikor átvettük a klubot tavaly, azt mondtuk, ebben az idényben az első hat hely egyikén szeretnénk végezni, s mivel jelenleg a hetedikek vagyunk (három pontra a hatodik ETO FC Győrtől – a szerk.), ezt el is érhetjük – idézi Ratatics Pétert a Nemzeti Sport. – Azonban olyan kudarcokat szenvedtünk el, amelyekre nem gondoltunk – ki lehet kapni, de közel sem mindegy, hogyan.

A Pakson kapott hatos maga volt a katasztrófa. Mit tudok tenni mint elnök? Egy kártya van a kezemben: valakinek megköszönjük a munkáját. A játékosoknak? Nincs átigazolási időszak, ez valószínűleg nem a legjobb döntés. Könnyebb út, ha a vezetőedzőtől búcsúzunk el: kifizetjük és jön helyette más. De feltettük magunknak a kérdést: ezzel a lépéssel megváltozna valami?

Ráhúzzuk a vizes lepedőt Bartosz Grzelakra, ezzel pedig azt üzenjük a játékosok felé, hogy nem ők, hanem a szakember volt a hibás mindenért, nektek ebben a bukdácsolásban semmi szerepetek nincs. Mivel úgy látjuk, hogy mindkét félnek, vagyis az edzőnek és a játékosoknak ugyanakkora a felelőssége, így azt a döntést hoztuk, hogy a következő három tétmeccsen, vagyis a Fehérvár ellen, valamint a Ferencváros elleni bajnoki és kupameccsen továbbra is a jelenlegi vezetőedzőnk irányít, adunk lehetőséget a javításra.”

Ratatics Péter elmondta, döntését már a játékosokkal is ismertette, akik tisztában vannak a helyzet súlyosságával.

„Azt láttam a futballisták arcán, hogy megértették a döntésemet és annak üzenetét. Azt tapasztalom, mindenki tisztában van a helyzet komolyságával. (…) Bartosz Grzelakkal is beszélgettem két órát, látja a saját felelősségét is a gyenge idei eredményekben, számára is átment az üzenet: vagy együtt, csapatként jönnek ki a gödörből, vagy egyénileg buknak el. Úgy érzem, a kéthetes szünetben vissza lehet találni a helyes útra: nem eredményeket várok el elsősorban, hanem hogy az Újpesthez méltó, tisztességes játékot lássunk mindenkitől. Nem fenyegettem senkit, nem adtam ultimátumot, egyszerűen van egy elvárásrendszer, amelyet teljesíteni kell. Ha ez nem sikerül, akkor készen állok komolyabb vezetői döntéseket meghozni.”