Ha eljön Joe

Nagy Zsolt

Született: 1993. május 25., Székesfehérvár

Poszt: szélső

Klub: Puskás Akadémia FC

Piaci érték: 1,5 millió euró

Válogatott: 28 mérkőzés/3 gól

Figyelemmel követi az angol bajnokságot?

Ami nem ütközik a mi meccsünkkel, azt igyekszem nézni. Szoboszlai Dominik miatt elsősorban a Liverpoolt követem, de ha adja a tévé, akkor a Bournemouth találkozóit is megnézem.

Van mit ellesni a válogatottbeli posztrivális Kerkez Milostól?

Érdekes helyzet a miénk: a válogatottban egy poszton játszunk, de a klubunkban nem. Milos Angliában szélső védő, én viszont támadó vagyok. A kapcsolatunkat amúgy jónak mondanám, a válogatottnál együtt edzünk, de azon kívül nem szoktunk beszélni, nem keressük a másikat. Különös, a tétmérkőzéseken minden alkalommal váltjuk egymást. Marco Rossi legutóbb azt mondta, mindig a pillanatnyi forma alapján dönt, úgy teszi össze a csapatot, hogy a lehető legjobb legyen a taktika és az ellenfél szempontjából is. Ez a jobb helyzet, amikor megnehezítjük a kapitány dolgát. Szerintem amúgy még együtt is tudnánk játszani, de erről majd a szakmai stáb határoz. Most biztosan nem lesz időnk, hogy begyakoroljuk a törökök elleni páros meccs előtt, de nyáron talán majd szóba kerülhet.