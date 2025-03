Ezúttal sem szakadt meg az egyik legelképesztőbb veretlenségi sorozat

A szebb napokat is megélt Manchester United otthon tartott egy pontot a második helyen álló Arsenal ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 28. fordulójának vasárnapi rangadóján. Az első félidő nem hozott sok helyzetet, a szünet előtt az addig a kapura egyáltalán nem veszélyes Vörös Ördögök Bruno Fernandes szabadrúgásával mégis megszerezték a vezetést.

Látva az MU idényét, sok hiányzóját és az Arsenalban meglévő potenciált, a hazaiak vezető gólja ellenére benne volt a pakliban, hogy Mikel Artetáék a második játékrészben megfordítják a meccset. Márpedig a PL 1992 óta íródó történetében arra még sosem volt példa, hogy a Manchester United úgy kapjon ki hazai pályán, hogy a szünetben még vezetett.

Az észak-londoniak a 74. percben Declan Rice átlövésével egyenlítettek, és ezzel egy gólra kerültek a veretlenségi sorozat megszakításától, de a hajrában már nem változott az eredmény, sőt a hazaiak álltak közelebb az újabb találathoz.



A mérkőzés után az Instagramon 76,2 millió követőt számláló 433 nevű oldal fel is hívta a figyelmet az elképesztő statisztikára. Eszerint az MU-val eddig 306-szor fordult az elő, hogy egy hazai Premier League-mérkőzésen vezetett a szünetben, és ezek közül egyet sem veszített el – 282 győzelem mellett csupán 24 döntetlent számlál.



Az egyik iksszel kapcsolatban egy érdekes tényre is felhívjuk a figyelmet. A Sir Alex Ferguson irányította együttes 2010. október 16-án úgy játszott az Old Traffordon 2–2-t a West Bromwich Albionnal, hogy a szünetben 2–0-ra vezetett. Mint a szezon végén kiderült, a gárdának ez volt az egyetlen olyan találkozója a 19 hazai bajnokijából, amelyet nem tudott megnyerni – tehát ezen múlt a hibátlan hazai mérlege.

Visszatérve a jelenbe, ezzel a döntetlennel az Arsenal hátránya – egy mérkőzéssel kevesebbet játszva – 15 pontos a listavezető Liverpoollal szemben, így már csak az a kérdés, hogy Szoboszlai Dominikék bajnoki címe mikor válik matematikailag is biztossá. Az MU 34 ponttal a 14. helyet foglalja el, de a 18., kieső helyen álló Ipswich Townnak fele ennyi pontja van, így a kiesés nem fenyegeti Ruben Amorimékat, akiknek figyelme most már ismét az Európa-ligán lehet, ahonnan még kiharcolható a Bajnokok Ligája-indulás. Az Arsenalra is hétközi mérkőzés vár, de az eindhoveni 7–1 után a BL-nyolcaddöntő visszavágója már csak formalitás.

Fotó: Paul Ellis/AFP