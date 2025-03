Ez nagyobb durranás, mint amikor a Népstadionból Puskás Aréna lett – ránk szegeződik a világ szeme

„Jelen pillanatban nagyon jó ütemben haladnak a Hungaroring felújítási munkálatai. Azt biztosan mindenki tudja, hogy június 16-án át kell vennünk a pályát, július elején pedig a GT Open elnevezésű versenyen próbáljuk majd ki a megújult infrastruktúrát. A versenyirányítási központ kiköltözik egy konténerbe az ambulancia és a főépület közé, úgyhogy onnantól kezdve érdekes 40. Magyar Nagydíj elé nézünk” – kezdte beszédét Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a mogyoródi létesítményben tartott hétfői sajtótájékoztatón.

Gyulai arról is beszámolt, hogy a paddock épület rendben van, már csak gépészeti szerelések vannak hátra az első szinten, továbbá az új, 7x21 méteres boxokban is kész a burkolat. Az épület homlokzatának burkolása is folyamatban van, a beüvegezés pedig az idei Forma-1-es versenyhétvégéig meg fog történni. A kivitelezők a júniusi határidőig a tervezetten felüli projektelemekkel is el fognak készülni, és ennek az előteljesítésnek köszönhető többek között az is, hogy a tervezetten felül több száz további ülőhelyet is értékesíteni tudnak a 2025-ös Magyar Nagydíjra. A jegyértékesítés jól halad, a vezetőség ezúttal is telt házra számít.