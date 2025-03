Egykori magyar hős engedetlensége okozott szenzációt Kínában, a törökök „hazacsábítanák” Attilát – top híreink a sport világából

Hepienddel végződött Liu Shaoang ijesztő balesete a rövid pályás gyorskorcsolyázók pekingi világbajnokságán, ezzel ráadásul hazai közönség előtt kozmetikázott a leszereplő kínai válogatott renoméján. A sportági nagyhatalom csupán egy-egy ezüst- és bronzérmet tudott összehozni a saját rendezésű vb-n, mindkettőt Shaoang jóvoltából: a magyar után kínai színekben versenyző klasszis 1500 méteren harmadik lett, majd az 5000 méteres férfiváltót segítette ezüsthöz. Pedig – mint utóbb kiderült – a fináléban már nem is szabadott volna jégre lépnie, hiszen az előző napi elődöntőben a pengéje csúnyán belefúródott a térdébe, a szakmai és az orvosi stáb is a visszalépésről győzködte. Hiába, összevarratta a sérült térdet, másnap ismét odaállt, jutalma érem, a kínai közvélemény pedig hősként tekint rá – azzal az apróbetűs megjegyzéssel, hogy medál ide vagy oda, ezzel azért az olimpiai részvételét is kockáztatta...