A világ végéről jött vb-hős lehet a megmentő? – rendhagyó igazolás a magyar élvonalban

Nem mindennapi igazolást jelentett be az NB I utolsó előtti helyén szerénykedő DVSC labdarúgócsapata, amely hétfőn hivatalosan is beszámolt Gonda Suicsi szerződtetéséről. A 36 éves japán kapus legutóbb október végén védett hazája bajnokságában, a Simizu együttesében, február óta nem volt klubja, ám az ezer sebből vérző debrecenieknek sürgősen szükségük volt valakire, miután Megyeri Balázs után nemrég Hegyi Krisztián is kiesett súlyos sérülés miatt (azóta már meg is műtötték).

Érdekesség, hogy a veterán hálóőr nem akármilyen szakmai múlttal bír: korábban két világbajnokságot (2014, 2022) is megjárt hazája válogatottjával, a 2022-es vb-n például ő védett, amikor Japán Németországot és Spanyolországot is legyőzve a nyolcaddöntőig jutott.

Emellett tagja volt a 2011-ben Ázsia-kupát nyerő válogatottnak, s megfordult Portugáliában (Portimonense) és Ausztriában (SV Horn) is. Az NB I-ben kuriózumszámba menő kontraktust tető alá hozó felek most kölcsönösen kisegíthetik egymást: ha jól sül a terv, Gonda benntarthatja a Lokit, míg a hajdúságiak hozzásegíthetik őt az újabb vb-részvételhez – tudniillik ez a játékos feltett szándéka.

A Debrecen jelenleg a kiesést érő 11. pozícióban foglal helyet a tabellán, de legutóbbi, kecskeméti élet-halál-győzelmével, valamint a Nyíregyháza egymás után harmadik vereségével már csak egyetlen pontra van a még bennmaradó helyen álló keleti riválisától.

A KTE ugyanakkor jelezte: szerintük a hajdúságiak színeiben jogosulatlanul lépett pályára Vajda Botond, aki a bajnokság folytatása előtt meghívást kapott a magyar U21-es válogatottba, ahonnan azonban sérülésre hivatkozva visszatért klubjához, ezért megóvják a meccset.