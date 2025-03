„A kispadon kirázott minket a hideg” – nagyon betalált a magyar szurkolók üzenete

A találkozó után erről is kérdezte a kapitányt a Mandiner:

„Ez nagyon rendben volt! Nagyon örülök, mert 22-en voltunk az összetartáson, és nem egyszerű az edzéseken ennyi játékost megmozgatni. De amiket gyakoroltunk a tréningeken, azokat visszaláttam a mérkőzésen is.

Vannak itt néhányan, akik akármennyire fiatalok is, rajtuk kell tartanunk a szemünket, hiszen olimpiai ciklusban gondolkozunk, és lehet olyan szituáció, amikor hozzájuk kell nyúlnunk. Persze vannak köztük olyanok is, akik tavaly még junior-válogatottak voltak, ezért még nem kész játékosok, de látszik, hogy nagyon komolyan akarják ezt. Van még mit csiszolni rajtuk, de nagyon jó velük dolgozni.

Legközelebb áprilisban találkoznak a mieink, amikor már egy komolyabb ellenféllel, Brazíliával mérkőznek meg. Kíváncsiak voltunk, hogy akkor már visszatérnek-e az Eb-hősök.

„Persze, visszatérnek, de a keret ugyanúgy huszonkettes lesz tizennyolcas helyett. Változások várhatók, és ki tudom már most jelenteni, hogy a következő összetartáson is lesznek a keretben új arcok” – közölte Golovin Vlagyimir.

Vámos Petra (k) három gólig jutott az Ukrajna elleni barátságos mérkőzésen / Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt

A mérkőzés egyik különlegessége volt, hogy a válogatottban eddig leginkább „csak” védőként játszó, azt viszont gyakorlatilag tökéletesen megszervező Papp Nikoletta ezúttal támadásban is szerepet kapott, mi több, két gólt is szerzett. A román élvonalbeli CS Minaur Baia Mare légiósa természetesen nagyon örült a lehetőségnek.

„Mindig jó érzés, amikor lehetőséget kapok támadásban is, és próbálok is élni a bizalommal. Az első meccsen kicsit jobban ment, mint ezen, de az a lényeg, hogy nagy arányú győzelmet tudtunk aratni. Ha elől jöttek is néha a hibák, hátul végig stabilak tudtunk maradni” – mondta az újságíróknak az interjúfolyóson.

Az összetartásról elárulta: bár rengeteg volt az új arc, nagyon komoly munkát tudtak végezni.

„Jöttek olyan hibák, amik abból adódnak, hogy nem vagyunk összeszokva, nem érezzük annyira a másikat, egymás mozgását, de hátul kevesebb jelét mutattuk ennek.

Mindenki nagyon alázatos volt egész héten. Az újak egytől egyig beleillenek ebbe a csapatba, mind személyiségben, mind a pályán nyújtott teljesítményük alapján. Büszke lehet mindenki magára!

– hangsúlyozta.

Papp februárban igazolt jelenlegi együttesébe azután, hogy előző klubja, a szintén román Gloria Buzaua, januárban csődöt jelentett és visszalépett a bajnokságtól. Viszont azóta a nagybányai csapatáról is azt hallani, anyagi gondjai vannak, a 18 fős kézilabdakeretből konkrétan 12 játékosnak tartoznak. A Mandiner arról kérdezte a kézilabdázót, hogy milyen érzésekkel tér így vissza Romániába.

Ezek a hírek már évek óta keringenek a klubról, de amíg mi nem tapasztalunk ebből semmit, addig nem is kell ezzel foglalkoznunk, csak azzal, hogy minél jobb eredményt érjünk el a bajnokságban. A tabella elején vagyunk, és nagyon szeretnénk harcolni a dobogóért, úgyhogy most ez lebeg a szemünk előtt.

Jó hír tehát, hogy ezek szerint Pappnak nem tartoznak, ugyanakkor felvetettük: nem bánta-e meg, hogy Romániában maradt, ahol a jelek szerint nem annyira stabil a kézilabda háttere, mint mondjuk Magyarországon.

„Abszolút nem bántam meg, nagyon jó közegbe kerültem, érzem, hogy bíznak bennem, sok játéklehetőséget kapok, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó, harcos csapatnál vagyok kint” – felelte.

Egy hónap múlva pedig valószínűleg ismét jöhet haza a válogatott összetartására, amit már most nagyon vár.

A magyar szurkolók kitettek magukért a pestszentlőrinci BUD Arénában / Fotó: Mandiner

„Nagyon jó a csapatszellem most, tényleg egytől egyig nagyon összetartóak vagyunk, úgyhogy én nagyon várom mindig az edzőtáborokat, és nagyon jó érzésekkel gondolok vissza az Eb-re és az olimpiára is.

Most is, amikor megláttuk ezt a molinót, amivel a szurkolók megköszönték a sikereinket, kirázott a hideg mindenkit a kispadon. Ezek nemcsak nekünk, hanem mindenkinek felejthetetlen élmények voltak

– összegzett Papp Nikoletta.