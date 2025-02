Zágrábban maradt a szívünk egy része

Nagy Péter és Szabó Péter írása a Mandiner-hetilapban

„Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből is, mert a tűz, az akarat megvolt bennünk; ezúttal döntetlenre volt elég” – összegzett az Észak-Macedónia ellen vívott nyitómeccs után a találkozó egyik legjobbja, a kapus Palasics Kristóf. A 27-27-re végződő mérkőzésen ízelítőt kaptunk a balkáni hangulatból: a hajrában az egyik északmacedón szurkoló például vizespalackkal akarta megdobni a 22 éves Palasicsot, ám ő nem jött zavarba: lábbal kitessékelte a flakont a hálóból, és az oldalvonalon túlra rúgta.

Azért kellenek a nézők?

Habár a vb-felkészülés idején szóba került, hogy Varasdon nagy számban lehetnek jelen magyar drukkerek, meglepetésre macedón szurkolóból sokkal több volt az ötezer fő befogadására képes arénában – ők pedig otthon érezték magukat. A horvát város közúton negyven kilométerre van a magyar határtól, Nagykanizsáról vagy Zalaegerszegről tehát sokkal hamarabb elérhető, mint Budapest. Hogy mi lehet drukkereink kis számának oka? A nem éppen családbarát, 20.30-as kezdési időpont mellett a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) árszabása: a csoportkörre ugyanis egy belépőért több mint 20 ezer, a középdöntőre pedig 37 ezer forintnyi eurót kellett fizetni. A magyar családoknak ez hatalmas összeg, az Ausztriából átugró északmacedón vendégmunkásoknak kevésbé, ráadásul az esemény újabb lehetőség nemzeti ön­érzetük, identitásuk kifejezésére, aminek sajátos velejárója az erődemonstráció.

Persze azt mi, magyarok is tudjuk, hogy világversenyt rendezni drága mulatság, de azzal is tisztában vagyunk, hogy szurkolók nélkül még inkább az. Nemrég a debreceni Főnix Arénában láttuk vendégül a kontinens egy részét – itt kezdte meg bravúros Eb-szereplését bronzéremig menetelő női válogatottunk. Összehasonlításképpen: a csoportmeccsekre 18 600 forintnál kezdődtek a három versenynapra szóló bérletek. A középdöntő küzdelmeinek is részben a cívisváros adott otthont, és az erre a szakaszra érvényes bérletek közül a legolcsóbb 32 ezer forintba került, ezért az összegért már négy játéknap találkozóit lehetett megtekinteni. Bár nem tétmérkőzés, példaként felhozhatnánk férficsapatunk szerbek elleni felkészülési találkozóját Szegeden, amelyre a hazai szövetség 2000 és 4000 forint közötti jegyárakkal készült. Egy 8143 férőhelyes, ultramodern, majdnem 29 ezer négyzetméter hasznos alapterületű létesítményben, amelyet 2021 végén adtak át.