Sportszerű gesztus: sosem látott felajánlás érkezett a kapitánytól a veszprémi drámát követően (VIDEÓ)

Madsen szerencsére már jól van, kiengedték a kórházból, sőt, üzent is az érte aggódóknak.

„Jól éreztem magam a meccs előtt és egészen a 29 percig a meccs alatt is. Aztán egyszer csak felnéztem, és megszédültem. Olyan volt, mint amikor túl gyorsan állsz fel, és forog veled a világ. Csak most nem állt meg. Egész idő alatt eszméletemnél voltam, ezért is feküdtem felemelt fejjel, mert tisztában voltam vele, hogy nem szabad bevernem a talajba.

Miután levegőhöz jutottam, úgy éreztem, hogy a második félidőben akár vissza is térhetnék bíráskodni,

ám voltak, akik úgy döntöttek, hogy ezt nem engedhetik” – mesélte Madsen a dán TV2 Sportnak. A dán játékvezető társa, Mads Hansen így egyedül fújt a találkozó hátra lévő részében.