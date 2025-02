A szurkolók nem örülnek, hogy újabb világsztár jöhet Magyarországra

Továbbra is a klubtörténet első Bajnokok Ligája-győzelmére hajt a veszprémi férfi kézilabdacsapat, amely már a jövő évi együttesét is építi. A One Veszprém HC eddig két montpellieri játékos, Ahmed Hesham és Yanis Lenne nyári érkezését jelentette be hivatalosan. Miközben javában zajlik a BL-csoportkör, vezeti is a csoportját a magyar klub a Paris SG előtt, újabb neveket dobtak be a jólértesültek.

Záporoznak a nevek

Nemrég arról írt a vármegyei lap, hogy Ali Zein és Ivan Martinovic is a veszprémi kézilabdaklub látókörébe került, a bakonyiak a Bucuresti egyiptomi és a RN Löwen horvát átlövője iránt egyaránt érdeklődnek. A veol.hu immár arról számol be, hogy dán sajtóhírek szerint Lukas Jörgensen személyében olimpiai-, és világbajnok beállóssal erősödik a One Veszprém HC. A lap szerint régóta pletykálják, hogy a francia Ludovic Fabregas visszatér Barcelonába, az ő pótlására szemelhették ki a Flensburg kézilabdázóját. Az idézett dánok azt is tudni vélik, hogy válogatottjuk másik nagy erőssége, Emil Nielsen, a Barcelona kapusa szintén Veszprémbe költözik. Más források Dika Memet is összeboronálták a magyar csapattal.

A szegedi Bodó Richárd (középen, háttal) akár egy Veszprém elleni meccsen is összecsaphat Dika Memmmel (b) és Emil Nielsennel (j)

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Brazil kakukktojás

A legérdekesebb és megosztóbb név a katalánok védekezőspecialistájáé, Thiagus Petrusé. A már 36 esztendős brazil személye megosztja a szurkolókat – főképp, hogy 2015-tól 2018-ig a legfőbb honi rivális Szegedet erősítette.

„Habár Petrus még mindig nagyon jó védő, én úgy érzem ezzel az üzlettel nem feltétlenül járunk jól. A védekezésünk szerintem eddig is rendben volt, ráadásul fiatal játékosok oldják meg a feladatot” – írja egy hozzászóló az internetes fórumok egyikén. Név szerint megemlíti, hogy szerinte Ligetvári Patrik és Pechmalbeck alkalmas arra, hogy középen biztos védekezéssel segítse az „Építőket”.

„Szerintem ami most a csapatnál zajlik az nem építkezés, hanem tűzoltás”

– aggódik egy szurkoló, miután nem ért egyet a klub játékospolitikájával. Egy másik ehhez kapcsolódva azt kifogásolja, hogy egyre kevesebb a magyar játékos a nemzetközi színtéren – a Szegeddel együtt – magasan jegyzett gárdában.

„Még azt a pár magyart üldözzétek el, mert az fontos.”

Alen Blazevic (b) és Thiagus Petrus Goncalves Dos Santos (j), a MOL-Pick Szeged, valamint Aron Palmarsson (k), a Telekom Veszprém játékosa a MOL-Pick Szeged - Telekom Veszprém férfi kézilabda bajnoki döntő visszavágó mérkőzésen Szegeden 2017. május 24-én. A Telekom Veszprém ugyan 30-27-re kikapott a MOL-Pick Szeged otthonában az NB I döntőjének visszavágóján, de 50-47-es összesítéssel megnyerte a párharcot és megvédte címét

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Döntéshozók, távozók

Nyilván a vezetőségnek megvan a haditerve, s Bartha Csaba és Nagy László is komoly tapasztalatokkal rendelkezik. Előbbi elnökként a győri női csapatot vezette többször Bajnokok Ligája-sikerre, utóbbi maga is nyert a legrangosabb európai sorozatban – igaz, nem magyar csapattal. Tény azonban, hogy a kevés játéklehetőségtől tartva a kapus, Palasics Kristóf és az irányító, Fazakas Gergő sem tér vissza kölcsönből a nyáron Veszprémbe. Az is igaz, amit egy drukker felvetett, hogyha a riválisoktól igazol, azokat egyúttal gyengíti a magyar csapat.

„Ha Nielsen és Petrus Veszprémbe igazol (hát még ha Dika Mem is), úgy a legnagyobb rivális Barca erősen gyengül.”

FRISSÍTÉS: a Veszprém nagy csatában 33-32-re legyőzte a vendég Sportingot, és ezzel megnyerte Bajnokok Ligája csoportját, bejutott a legjobb 8 közé.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás