Profi szájról olvasót vetettek be Szoboszlaiék balhés meccse után – nagy bajba kerülhet a Liverpool edzője

Továbbra is témát szolgáltat a brit sajtóban a szerda esti Everton–Liverpool angol labdarúgó mérkőzés. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hatalmas botránnyal ért véget a városi derbi, miután Michael Oliver játékvezető eredetileg öt perces ráadást jelzett, ám a hazaiak végül a 96. percben szerezték a második, egyenlítő góljukat. Az Everton rutinos középpályása, Abdoulaye Doucoure a vendégek szurkolóit provokálva ünnepelte a pontszerzést, ezt pedig nem nézte jó szemmel a rivális angol középpályása, Curtis Jones, aki üldözőbe vette a mali játékost. Hatalmas dulakodás kezdődött, mindketten a kiállítás sorsára jutott, miközben a liverpooliak holland menedzsere, Arne Slot is számon kérte a bírón, hogy meddig vezette a meccset. Oliver neki sem habozott azonnal felmutatni a piros lapot, és ugyanígy tett az asszisztensével, Sipke Hulshoff-fal is.

Ahogy az lenni szokott, profi szájról olvasót hívtak segítségül az angol lapok, hogy megfejtsék, a túlzottan kemény kézfogasárért vagy az elhangzottak miatt állították ki Slotot. „Ez nem volt lökés!? Ez egy kib.szott gyalázat... ha még egyszer megnéznéd!” – majd a tréner hozzátette: „Nagyszerű, remek meccsed volt!” Később ezzel folytatta: „Szép volt. Komolyan kiállítottál ezért? Meg fogom nézni később. Vagy nézzük vissza együtt, csak te és én, mit szólsz? Biztos adnál akkor is egy piros lapot. Később még beszélünk?”

A The Guardian információi szerint ennek ellenére Arne Slot és segédje is ott lehet a kispadon a legközelebbi, vasárnapi bajnokin. Mint írják, akár két-három hétig is elhúzódhat az ügy a meghallgatások miatt, így a holland szakvezető

a Wolverhampton,

az Aston Villa,

a Manchester City és

a Newcastle United

ellen is az oldalvonal mellől irányíthatja a Vörösöket.

Ugyanakkor hozzáteszik, a 'Pool menedzsere visszaesőnek számít, miután sárga lapos figyelmeztetések miatt egyszer már eltiltották egy mérkőzésre decemberben.

Slot ellen normál vagy nem szabványos vádat emelhetnek, ami fegyelmi tárgyalást von maga után.

Utóbbi pedig azt jelenti, hogy minimum két meccsre, de akár többre is „elmeszelhetik.”

Szoboszlai Dominik dicséretet érdemel, amiért nem veszítette el a fejét az Everton ellen / Fotó: Paul Ellis/ AFP

Az incidens kapcsán egyébként sokan Szoboszlai Dominikot dicsérik, aki szemmel láthatóan kerülte a balhét, és a társait is megpróbálta lenyugtatni.

A Liverpool FC 24 fordulót követően hétpontos előnnyel vezeti a tabellát a Premier League-ben az Arsenal előtt.

Fotó: AFP