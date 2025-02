Orbánnal hasonlította össze Szoboszlait a Liverpool egyik játékosa

Interjút adott a Spíler TV-nek Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Ibrahima Konaté, és a beszélgetésben természetesen a magyar labdarúgó is szóba került. Az angol csapat francia hátvédje a következőképpen fogalmazott honfitársunkról:

„Ó, Dominik! A testvérem. Az a véleményem róla, hogy egészen kiváló játékos. És még mindig nagyon fiatal, miközben ő a magyar válogatott csapatkapitánya. Őrület!

Mert nagyon sok magyar futballistát ismerek. Gulácsi Pétert, Orbán Willit, akik a csapattársaim voltak. Mindketten nagyszerű labdarúgók, lehetnének akár ők is csapatkapitányok. Dominik jóval fiatalabb náluk. De a válogatottban és itt, Liverpoolban is nagyon fontos játékos. Hihetetlen az, amilyen keményen dolgozik itt a csapatért. Nagyon kell nekünk! Remélem, ugyanúgy tudja folytatni az idény végéig, ahogy most megy neki. Kiváló mentalitású játékos, keményen dolgozik. A legjobb akar lenni a posztján. Mindenki a posztja legjobbja akar lenni ebben a csapatban. Ő egy igazi modern középpályás, aki igyekszik kiemelkedni. Nagyon fontos nekünk a játéka”.

Nyitókép: Adrian Dennis / AFP