Cristiano Ronaldo letaszíthatatlan a trónról: íme a világ 100 legjobban fizetett sportolója

A Sportico sportgazdasági magazin idén is elkészítette a 100 legjobban kereső sportolót felsorakoztató listáját az előző év adatai alapján. Az összeállítás élén az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó, Cristiano Ronaldo áll. A szaúdi Al-Naszr játékosa 2023-ban is a legnagyobb bevételt elérő sportoló volt, és ezt a pozíciót 2024-ben is megőrizte, összesen 260 millió dolláros bevétellel – amelyben a reklámszerződésekből származó jövedelmek is szerepelnek – olvasható a Nemzeti Sporton. A Sportico jelentése szerint a 100 legjobban kereső sportoló összesített éves bevétele 2024-ben elérte a 6.2 milliárd dollárt.

Ebből a sportolók fizetései 4.8 milliárd dollárt tettek ki, míg egyéb forrásokból – például szponzorációból és reklámokból – 1.4 milliárd dollár származott.

Ronaldo jelentős előnnyel vezeti a listát a Golden State Warriors sztárja, Stephen Curry előtt. Míg a portugál klasszis 260 millió dollárt keresett az elmúlt évben, addig Curry 153.8 millió dolláros bevétellel végzett a második helyen. Őt a brit ökölvívó, Tyson Fury követi a harmadik helyen, aki a rijádi mérkőzésen Olekszandr Uszik ellen aratott győzelmével óriási summára tett szert, összesen 147 millió dollárt keresve 2024-ben.