Vincze Ottó nem vár csodát a Fradi új edzőjétől, Robbie Keane-től – egyelőre

Robbie Keane debütál

Pascal Jansen év végi távozása után a magyarok kispadján most debütál tétmérkőzésen Robbie Keane. Vele kapcsolatban Vincze Ottó így fogalmazott:

„Én nem hiszek a szigetországi edzőkben. Igazán komoly, jó szakembereik nincsenek most Európában.

Nem véletlen, hogy az angol Premier League-ben a topcsapatoknál külföldiek dolgoznak, nem pedig britek. Robbie Keane legutóbb Izraelben volt edző, a Makkabi Tel-Avivval megnyerte a bajnokságot, ami nyilván jó referencia. Nemzetközi szinten kifejezetten jó játékos volt, de ilyen volt Szerhij Rebrov és Dejan Sztankovics is. Az ukrán remek edző lett, utóbbi meg idő előtt lelépett tavaly a Fraditól, még a bajnokság zárását sem várta meg, így nem láthattuk, hogy mire képes valójában. Keane-ről még semmit sem tudok: nem ismerem a futballról alkotott szemléletét, felfogását, filozófiáját. Nem tudom, milyen focit szeretne játszatni a fiúkkal. Remélhetőleg tavasszal ez ki fog derülni, de sokat most még ne várjunk tőle! Azt meg pláne ne, hogy álomfoci lesz rögtön az elején, a Frankfurt ellen. Csupán pár hetet tudott együtt dolgozni Dibuszékkal, ez nagyon kevés. De erről nem ő tehet. Jansennel nem indultak rosszul a dolgok, de aztán elmaradt a katarzis, és fél év után, szilveszter előtt lelépett Amerikába a New York Cityhez. Kíváncsian várom, milyen lesz a kémia a csapat, a klub, a szurkolók és Robbie Keane között” – mondta a volt futballista, aki azért az is megjegyezte, hogy az első találkozókon valószínűleg még nem fog visszaköszönni az ír szakvezető elképzelése. Szerinte ő egyébként sem olyan stílusú tréner, mint Pep Guardiola vagy Jürgen Klopp, akik esetében egyből látszik a csapatuk játékán, hogy mik az elképzeléseik. Mindenesetre azt kívánja, a Ferencváros olyan focit játsszon vele, ami mindenkit lenyűgöz.