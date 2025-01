Pikáns párosítások, újabb magyar csata: ellenfelet kaptak Szoboszlaiék a világ legrégebbi kupasorozatában

A FA-kupa 4. fordulójának sorsolása értelmében ismét rendeznek magyar csörtét, Szoboszlait válogatott csapattársa, Szűcs igyekszik majd megállítani, a Liverpool a Plymouth otthonába látogat. Kerkezék pedig Liverpoolba utaznak, az Everton otthonába. A címvédő Manchester Unitedra ismét pikáns meccs vár, a csapat legendája és korábbi edzője, Ruud van Nistelrooy vezette Leicester Cityvel néznek farkasszemet a Vörös Ördögök. A mérkőzéseket február második hétvégéjén rendezik meg.

FA-kupa, 4. forduló

az elkészült párosítások

Manchester United vs Leicester City

Leeds United vs Millwall/Dagenham and Redbridge

Brighton vs Chelsea

Preston North End vs Wycombe Wanderers

Exeter City vs Nottingham Forest

Coventry City vs Ipswich Town

Blackburn Rovers vs Wolves

Mansfield Town/Wigan vs Fulham

Birmingham City vs Newcastle United

Plymouth Argyle vs Liverpool

Aston Villa vs Tottenham

Southampton vs Burnley

Everton vs Bournemouth

Leyton Orient/Derby County vs Manchester City

Doncaster Rovers vs Crystal Palace

Stoke City vs Cardiff City