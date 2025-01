Megváltóként várják Olaszországban, a Fradinak viszont még nem tettek ajánlatot

Január 2-án megnyílt az átigazolási szezon Európa több országában, így az olaszoknál is. Ilyenkor azért kevésbé aktív a piac, mint nyáron, de azért megy ekkor is az adok-veszek. A magyar bajnokság egyik legértékesebb futballistája Varga Barnabás. A Ferencváros persze nem akarja mindenáron eladni az egyik legjobbját, de természetesen van az a pénz, amiért már elengedné a klub. Az olasz La Repubblica című lap nemrég megjelent cikke szerint az első osztályú Torino már a télen megvenné Vargát. Az olaszok elsősorban a csatársorba keresnek játékost, ugyanis Zapata sérülése óta különösen nagy az űr a Torinónál ebben a csapatrészben. Egy másik újság, a Torino Cronaca szerint Varga ár 4 millió euró (1,64 milliárd forint) körül mozoghat, ami azért nem kevés, de ezen a szinten nem is kiugróan sok.

Hajnal Tamás, az FTC labdarúgócsapatának sportigazgatója korábban azt nyilatkozta, hogy teljesen természetes, hogy akár az olasz topligából figyelik Vargát, de ők hosszú távon számolnának a magyar gólkirállyal.

„Az, hogy a futballistáinkat figyelik, teljesen normális, ahogyan mi is figyelünk mindig más játékosokat.

Barni ismert csatár, aki ránéz a számaira és a labdarúgásban dolgozik, természetesen felkapja rá a fejét.

Az, hogy kivel tárgyalunk, kivel nem, az a klub belső dolga, de Barnával mi nagyon komolyan tervezünk a jövőre nézve is. Nagyon fontos tagja a csapatnak, de a focihoz hozzátartozik, hogy felkelti az érdeklődést, ha valaki jó teljesítményt nyújt, ám nemcsak ő ilyen a csapatunkban, hanem még van pár jelölt” – mondta az M4 Sportnak Hajnal.

A magyar válogatott csatár menedzsere azt mondta, hogy ő nem tud az olaszok érdeklődéséről, bár hozzátette, ez még nem jelent semmit, és egy-egy csapat többször is megnézi a kiszemeltet, mielőtt kapcsolatba lépne a menedzserrel. Az Fradi átigazolási ügyeiben sokszor jól értesült szurkolói portál, az ulloi129.hu úgy tudja,

Varga Barnabás nagyon sok klubnál felmerült, mint megszerzendő játékos, ám hivatalos ajánlat még sehonnan, így Torinóból sem érkezett érte.

Ettől függetlenül könnyen lehet, hogy már a télen távozik a magyar bajnok legértékesebb labdarúgója.