Bevonult a hadseregbe a Bajnokok Ligája-győztes futballista

A futballistaként is remek erőnléttel rendelkező sportember klubszinten is kiemelkedő eredményeket ért el: a Lyonnal négyszer nyerte meg a francia bajnokságot, a Chelsea-vel pedig nem csak bajnoki aranyat szerzett, hanem 2012-ben (négy évvel a Manchester Uniteddel szemben, büntetőkkel elvesztett finálét követően) a Bajnokok Ligáját is elhódította.

Florent Malouda elérkezettnek látta az időt, hogy viszonozza, amit Franciaországtól, és a hozzá tartozó Francia Guyanától kapott,

ahol egyébként 15 éves koráig élt: belépett szülőföldje idegenlégójába, ahol egyelőre tartalékosként szolgál.

A 3. gyalogezred (amelynek a korábbi világklasszis futballista is a tagja lett) a Francia Idegenlégió legtöbbször kitüntetett ezrede, amelyről köztudott, hogy a tagjait az egyenlítői dzsungelben folytatott harcokra képezik ki.

Hasonló alapkiképzésben volt része Maloudának is, aki többek között elmondta: minden idegszálával készen áll a szolgálatra, és tapasztalatait szeretné átadni minél több fiatalnak...

