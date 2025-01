Ebből nem lesz Real Madrid! – újabb fordulat a magyar válogatott játékos ügyében

Ez azonban rendkívül bonyolulttá tette Nikitscher Tamás átigazolását.

Spanyolországban ugyanis az idény elején megszabják a klubok fizetési kereteit, és ebbe minden új igazolás bérének is bele kell férnie. A liga vezetősége megvizsgálta, hogy a Kecskeméti TE és a Real Valladolid között köttetett megállapodás – amely meghatározott bónuszokat tartalmaz – összhangban van-e a spanyol klub pénzügyi helyzetével, és belefér-e a játékos fizetése a spanyol klub bérkeretébe, és kiderült, hogy nem. Legalábbis egyelőre.

Így a Real Valladolid csak akkor regisztrálhatja a magyar játékost az idény hátralévő részére, ha sikerült felszabadítaniuk a bérkeret egy részét. Ezt egy másik focista el- vagy kölcsönadásával tehetik meg. Az ügyet előrelendítheti, ha az egyébként is menni készülő játékosok tényleg eligazolnak Valladolidból. Ez meg is történt, ugyanis az új argentin tréner, Diego Cocca által is mellőzött, 32 éves César de la Hoz a Real Ovideóhoz szerződött, ezzel elvileg megnyitva a lehetőséget Nikitscher szerződtetése előtt.

De ennek már egy hete, ám Nikitscher ügyében továbbra sem történt előrelépés.

A magyar labdarúgó jelenleg a Kecskemét együttesének pénteken véget érő törökországban edzőtáborában dolgozik. Gera Zoltán csapata reggel a Karpaty Lviv elleni edzőmeccsel kezdte az edzőtábor zárónapját, amelyen Nikitscher is pályára lépett. Meglepetésre, ugyanis a válogatott labdarúgóa téli felkészülési időszakban még egyetlen meccsen sem játszott, és – nyilván a célegyenesben lévő átigazolás biztonsága érdekében – annyira odafigyeltek az egészségi állapotára, hogy a többiektől külön, kontaktmentesen edzett.