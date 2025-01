Arne Slot eloszlatta a kételyeket: „Szoboszlai egyedülálló, akárcsak Szalah!”

A Blikk Sportal beszámolója szerint a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a kedd esti Lille elleni mérkőzés előestéjén megtartotta sajtótájékoztatóját. Ismert, a vörösök az alapszakasz-tabella éléről várják a francia klubot, amely szintén egyenes továbbjutást érő helyen áll, méghozzá a nyolcadikon.

Arne Slotot többek között egyik középpályásáról, Ryan Gravenberch helyzetéről faggatták, aki a Liverpool összes BL-, és PL-mérkőzésén pályán volt az idényben, azaz ő nem igazán vesz részt a rotálásban, még a sűrű, téli programban sem. Ennek kapcsán Slot elmondta:

„Lehet, hogy nincs olyan játékosunk, aki játékstílusban hasonlítana Ryanre, de szerintem ez minden középpályásunkra igaz. Dominik egyedülálló, Szalah is, Gakpo is, Díaz is. De persze vannak olyan játékosaink, mint például Endo, aki tud Mac Allister helyén játszani” – fejtegette a szakember.

