„A sikerek mellett annyi borzalom is ért” – Keleti Ágnesre emlékezünk

Ó, kérem, más világ volt az akkor! Mivel az alapok megvoltak, s állítólag tehetséges is voltam, gyorsan fejlődtem. S persze, az is sokat számított, hogy a német megszállás alatt – amikor csak tehettem – kimentem az erdőbe, és titokban edzettem, végeztem különböző gyakorlatokat. Nem akartam, hogy lássák: „Juhász Piroska” milyen jól tornászik...

A háború után, 1946-ban már teljesen a sportágnak éltem, bár a balszerencse még ekkor is üldözött, hiszen az 1948-as londoni játékok versenyei előtt két nappal lesérültem, így nem vehettem részt a viadalokon. Jólesett, hogy a lányok azt mondták: ha én is velük vagyok, biztos, hogy összejön az aranyérem.

Végül a sors igencsak kárpótolta, hiszen ötszörös olimpiai bajnok lett (1952. Helsinki, talaj, 1956. Melbourne talaj, gerenda, felemás korlát, kéziszercsapat – a szerk.). Mai ésszel szinte felfoghatatlan, hogy 35 évesen lett a világ tornasportjának a királynője.

Abban az időben tényleg semmi más nem érdekelt, csak az edzések. Persze, szerencsés az alkatom is, de akkoriban a Testnevelési Főiskolán annyit edzettem, amennyit akartam. S a rengeteg munkának meg is lett az eredménye.

Az 1956-os olimpia előtt egyébként ismét mellém állt a szerencse, hiszen nem sokon múlt, hogy az oroszok meglőjenek.

Az egyik edzés előtt valahogy bejutottam a forradalom után bezárt, és tankokkal körülvett sportcsarnokba. Éppen el akartam kezdeni az edzést, amikor egy golyó pár centivel mellettem csapódott a földbe. A megrémült portás is csak annyit mondott: azonnal távozzak, ha kedves az életem! Melbourne előtt az is motivált, hogy Vera nővérem ekkor már Sydneyben élt, így megvolt a lehetőség arra, hogy meglátogassam őt. Egyébként is imádtam utazni, és a kommunista Magyarországról csak a sport révén nyílhatott meg számomra a világ.

„El tudtam feledni az otthoni borzalmakat”

A melbourne-i játékokon szerzett négy aranyérem után már nem is tért haza.

Nem bizony, mert a kommunizmust nagyon utáltam! A szőnyegen pedig sérülten is elértem, amit akartam, de a sikerhez a felkészültség és a szerencse is kellett. S persze, a nővérem személyes jelenléte is rengeteget számított.

Ki tudtam zárni a külvilágot, el tudtam feledni az otthoni borzalmakat, a politikai történéseket, és amikor kezdődött a verseny, mindig képes voltam arra, hogy megnyugtassam magam. Ez volt a sikereim titka.

Egyébként az összes szám közül a talaj volt a kedvencem, hiszen egykori csellistaként nagy élmény volt, hogy komolyzenére végeztük a gyakorlatokat, ráadásul még a koreográfia készítésébe is besegíthettem.