Még véletlenül sem szabad döntetlenre játszani! – Mátyus János a Mandinernek

Ha már a hazai élvonalat említette: ahogy már beszéltünk róla, a vesztett pontok tekintetében a Ferencváros vezeti a mezőnyt, de elképzelhetőnek tartja, hogy a jelenleg első helyen álló Puskás Akadémia végig tudja tartani vele a lépést?

A jelenlegi, 12 csapatos bajnokságban nem lehet hátradőlni, iszonyú a tülekedés. Biztos vagyok benne, hogy ismét a Fradié lesz a bajnok cím, de szerintem most sokkal nehezebb lesz a Puskást lerázni, mint tavaly a Paksot. Másrészt az is igaz, hogy bizony, lesz olyan idény is, amikor nem a Ferencváros lesz a bajnok! Ezért is

furcsa lesz az én számból hallani, de én kifejezetten örülök, hogy Újpesten rendeződtek a dolgok, és jelentősen megerősödik, de az is az NB I kiszámíthatatlanságát jelzi, hogy idén simán kieshet a Debrecen. Nekem a mai napig megszokhatatlan a háromkörös bajnoki rendszer, szerintem igazságtalan, hogy előfordulhat: egyszer játszol otthon és kétszer idegenben.

Éppen ezért én inkább híve vagyok a szurkolóbarát, 16 csapatos, kétfordulós NB I-nek, hiszen így nem tűnhetnének el a süllyesztőben olyan legendás vidéki fellegvárak, mint a Békéscsaba, a Szeged, a Pécs vagy éppen a Tatabánya, olyan patinás fővárosi csapatokról nem is beszélve, mint a Vasas vagy a Honvéd.

A korábbi válogatott hátvéd a Fradi mellett a Honvéd tavaszi eredményességében is bízik, miközben örül az Újpest megerősödésének / Fotó: kisvardafc.hu

Korábbi Honvéd-játékosként egyébként hogyan éli meg, hogy a XIX. kerületiek az NB II utolsó helyén vesztegelnek?

Sajog a szívem. Sosem tagadtam, hogy a Fradi mellett a Honvédé a szívem másik fele, nagyon sok emlék fűz Kispesthez, ahol a mai napig nagy szeretettel fogadnak. Rendkívül szomorú vagyok, hogy idáig süllyedt a klub, de kívülállóként nem szeretnék beleokoskodni a történtekbe. Ezzel együtt biztos vagyok benne, hogy benn marad a csapat, hiszen nemcsak a szakmai stáb cserélődött ki, de a keret folyamatos erősítésén is dolgoznak a vezetők – bár egy center még nagyon hiányzik. Hosszú távon pedig nem lehet más a cél, mint az NB I, a magyar élvonal ugyanis egy erős Fradival, Újpesttel és Honvéddal lesz igazán teljes.

A végére még egy aktualitás: január közepén nevezték ki az NB III-as Pénzügyőr szakmai igazgatójának. Mi a pontos feladata?