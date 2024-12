Vége az álmodozásnak, nem jutottunk az Eb-döntőbe

Nyitókép: MTI/Tóth Zsombor

Két poszton is változtatnia kellett Golovin Vlagyimirnak, a női válogatottunk szövetségi kapitányának a megszokott névsoron a Norvégia elleni elődöntőben az Európa-bajnokságon. A mieinknél Szemerey Zsófia sérülés és Márton Gréta betegség miatt nem került be a meccskeretbe. Tehát nem a legjobb előjelekkel érkeztünk a péntek esti bécsi elődöntőre.

„Pénteken a világ legjobb csapatával találkozunk. A mostani tornán azt láttuk, hogy hullámzó volt a támadójátékuk, ezt annak tudom be, hogy több fontos játékos kiesett náluk. A védekezésük viszont nagyon masszív, az eddigi hét meccsük alapján még senkinek nem sikerült megbontani. Természetesen megvan a tervünk, mindent megteszünk, hogy magunkhoz képest csúcsteljesítményt nyújtsunk. Stressz nélkül játszhatunk, tudjuk, hogy a papírforma nem mellettünk szól, mégis mindent meg fogunk tenni, hogy megnehezítsük a norvég csapat dolgát. Megvan a koncepciónk erre a meccsre, de ha kell, B- és C-tervünk is van” – nyilatkozta a szövetségi kapitány a meccs előtt.

Női kéziválogatottunk 24 év után juthatott volna Eb-döntőbe, kellett ennél nagyobb motiváció? Sajnos 2004-ben és 2012-ben is elvesztettük a norvégok elleni elődöntőt. Szóval, volt miért törlesztenünk. Valószínűleg nem ez volt a terv, de az elején, öt percnyi játék után gyorsan 4–1-re megléptek a norvégok. Ám szerencsére nem zuhantunk össze, tartottuk a lépést az ellenféllel. Negyedórányi játék után háromgólos (6–9) volt a hátrányunk, de a skandinávok is sokat hibáztak. A két-három gólos különbség állandósulni látszott, viszont a karácsonyi ünnepek közeledte érződött a játékunkon, sajnos több labdát elajándékoztunk. Az első félidő vége előtt hét perccel kettős emberelőnybe kerültünk, és ezt jól ki is használtuk, 13–10-re felzárkóztunk. Hogy ne nőjön a különbség, ahhoz Janurik Kinga remek védései is kellettek a kapuban.

A mezőny legjobbja, Győri-Lukács Viktória szélről lőtt góljával 13–11 volt az állás a szünetben.

Kuczora Csenge (balra) és Katrine Lunde a norvég kapus a női kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország-Norvégia mérkőzésén a Wiener Stadthalléban 2024. december 13-án

Fotó: MTI/Tóth Zsombor

Az első játékrészben végig futottunk az eredmény után, de nem engedtük magunkat leszakítani. Volt öt gól is a különbség, de a hajrá a miénk volt. Bízhattunk abban, hogy a második félidőben tovább zárkózunk a norvégokra. A fordulást követően sajnos ugyanolyan pocsékul kezdtünk, mint az első játékrészben. Reistadék gyors két gólt dobtak. Öt percnyi játék után négy volt a különbség (13–17). Húsz perccel a vége előtt nem alakultak jól a dolgok, már öttel (14–19) ment az ellenfél. Sajnos látszott elúszni a meccs, amikor a 44. percben időt kért Golovin. Elsőre úgy tűnt, a mester tanácsai segítettek, Tóth Nikoletta góljával megint „csak” ötgólos (16–21) lett a hátrányunk a Wiener Stadthalléban, de ez csak pillanatnyi állapot volt.

A 47. percben már 24–16-ra vezetett Norvégia, és ekkor talán már egyetlen magyar szurkoló sem reménykedett abban, hogy a döntőbe juthatnak a lányok.

Kár szépíteni, a második félidőre fejben elfáradtunk, és végül megérdemelten nyertek az olimpiai bajnok címvédő norvégok 30–22-re. A mieink így a bronzéremért játszhatnak vasárnap a ma esti Franciaország–Dánia elődöntő vesztesével.