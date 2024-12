Távozóban Szoboszlai csapattársa, de újra egy klubban focizhatnak

„Sokan álmodoztak arról, hogy a Bajnokok Ligájában játszanak a Real Madrid ellen a Bernabéuban, szóval, ennél jobbat nem igazán tudok elképzelni. Gyermekkoromban Real-szurkoló voltam, de most már nem lehetek, viszont most játszhatunk velük” – mondta korábban, még az RB Leipzig játékosaként Szoboszlai.

Azt még nem tudjuk, Szobó jövője hogyan alakul, de könnyen lehet, hogy a nyártól továbbra is Trent Alexander-Arnold csapattársa lesz, csak épp nem Angliában, hanem Spanyolországban. Amúgy úgy tűnik, nem az angol hátvéd lesz az egyetlen távozó a nyáron a Liverpooltól, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk szerződése is 2025 nyarán jár le. A klub állítólag már mindegyikük elé letett egy hosszabbítási ajánlatot, ám egyelőre egyikük sem elégedett a feltételekkel, ezért az ügy tovább húzódik – írja a Magyar Nemzet. Ráadásul az új év beköszöntével a trió tagjai más együttesekkel kezdhetnek tárgyalni, s akár előszerződést is köthetnek.