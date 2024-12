„Régen láttunk ilyen magyar válogatottat” – tétet emelt a mesteredző a Mandinernek

A franciák is verhetőek

A női válogatottat korábban háromszor is vezető Németh András mesteredző a románok elpáholása után Mandinernek adott interjújában rámutatott, miért is igazán különleges ez az Eb-menetelés.

„Mindenkinek kellemes meglepetés ez az Eb-szereplés, a szurkolóknak és a szakembereknek egyaránt, de a lányok talán még saját magukat is meglepték. Jól mutat ez az eredménysor, a hibátlan mérleg, és lehet álmodozni a bécsi folytatásban is. Látni kell, hogy a franciák sem legyőzhetetlenek. Szerencsésebb lenne elkerülni a norvégokat a végjátékban, így még a franciák ellen is egy éles meccs vár ránk.

Látva az ellenfelet, nem annyira nehéz a feladat, mint ahogy gondoltuk, ráadásul néhány hete idegenben sikerült is legyőznünk őket a felkészülés során.

Most persze teljesen más meccs következik majd, minden labdáért meg kell majd küzdenünk, de a jó oldalon vagyunk. Minden eredmény kiváló nekünk a biztos továbbjutás ismeretében, és látjuk, hogy mire képes ez a csapat. Az idei Eb-szereplésünk már így is mindenek feletti, régen láttunk ilyen magabiztos magyar válogatottat!” – kezdte Németh András.