Összefogtunk Ausztriával és Svájccal – ismét Debrecenen a világ szeme

„Mi is Bécsben szeretnénk zárni a tornát, de éppígy fontos megemlíteni, hogy a helyszínre látogató nézők boldogan térjenek haza az arénából, hogy az ő támogatásukat is megháláljuk. A tavaszi olimpiai selejtezőn is már remek hangulat volt, ott úgy éreztem, úgy éreztük, hogy képtelenség rosszul játszani ilyen közönség előtt és hangulat mellett. Az elmúlt időszakban majdnem ugyanolyan munkát végeztünk, mint az olimpiai felkészülés során, azt pedig elmondhatom, hogy nagyon várják már a lányok a debreceni Eb kezdését. Vannak kötelező győzelmek, mint a törökök és az észak-macedónok elleni a csoportkörben,

míg a svédekkel szembeni összecsapás a torna további lefolyását és végkimenetelét nagyban befolyásolhatja”

– jelentette ki a szövetségi kapitány az eseményt felvezető sajtótájékoztatón.

„A középdöntőre előre tekintve várhatóan a Montenegró elleni mérkőzés döntő lesz a legjobb hatba kerülés szempontjából, valamint a spanyolok és – természetesen – a franciák elleni találkozók is nehezek, illetve fontosak lesznek. A lányok érmet akarnak, és szerintem képesek is rá, szerencse is kell persze a nagy sikerekhez, de a cél ott lebeg a szemünk előtt, az akarattal pedig nem lesz gond” – tette hozzá Golovin.

A válogatott két tornaújonca a debreceni irányító, Tóth Nikolett és a váci átlövő, Csíkos Luca, akik mindketten az Eb előtti utolsó felkészülési mérkőzésen, az ukránok ellen szerezték meg első góljaikat a nemzeti csapat mezében.