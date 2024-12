Magyaros rangadót rendeznek a Konferencia-ligában

Nyitókép: FC Köbenhavn/Facebook

Bolla Bendegúz a nyáron szerződött a svájci Servette Genftől az osztrák Rapid Wienhez. A 24-szeres magyar válogatott labdarúgót nem kell különösebben bemutatni a magyar szurkolóknak. Csütörtökön 21 órakor a 25 éves magyar védőt foglalkoztató Rapid Wien vendége lesz az FC Köbenhavn a Konferencia-ligában. A dán csapat keretében ott van Németh Hunor is. Őróla azonban már sokkal kevesebbet tudnak a hazai drukkerek, mint Bolláról.

Nos, a 17 éves magyar labdarúgó kilencszer játszott ősszel a koppenhágaiak U19-es csapatában, és három gólpasszt adott, a felnőtteknél még nem mutatkozott be. Kicsi rá az esély, hogy pont most, egy nemzetközi kupameccsen fog debütálni, de a kispadra leültetik Bécsben. A 2007-es születésű Németh a magyar mellett dán állampolgársággal is rendelkezik, szüleivel hároméves korában költözött Dániába, és nyolcéves kora óta a fővárosi klub játékosa. A korosztályos magyar válogatott focistával a tavasszal kötött hosszabb távú szerződést a Köbenhavn. A mostani kerettagság már önmagában egy visszajelzés lehet számára, hogy jó úton halad – írja az M4 Sport. Sune Smith-Nielsen sportigazgató szerint nemzetközi csúcstehetség Németh, aki már régóta magas szinten játszik, s már 17 évesen elérte, hogy rendszeres szerepet az U19-es csapatban.

„Megvan benne a tehetség ahhoz, hogy hamarosan az első csapat játékosa legyen”

– mondta még tavasszal a sportvezető. Hunor a válogatottban a három őszi U19-es Eb-selejtezőn két gólt szerzett.

A Köbenhavn jelenleg 16. helyen áll a Konferencia-ligában, a Rapid a 9. Előbbi az első fordulóban kikapott a Jagielloniától, azóta viszont négy meccsen nyolc pontot szerzett. A Rapid három győzelemmel kezdett, a következő két mérkőzésen viszont csak egy pontot szerzett.