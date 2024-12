Ez aztán a váltás: profi bokszoló lenne az egykori NB I-es labdarúgó

Nyitókép: fradi.hu

Máté János neve sok szurkolónak ma már nem mond sokat. Pedig a 2011/12-es szezonban gólkirály lett 17 góllal a labdarúgó NB II-ben, majd 2012 nyarán majdnem mindegyik NB I-es klub le akarta igazolni. Végül Détári Lajos hívó szavára igent mondott a Ferencvárosnak, amellyel 1+2 éves szerződést kötött. A világválogatott futballista után a holland Ricardo Moniz lett a Fradi vezetőedzője, és ez nem tett jót Máté karrierjének, egy év után távozott az Üllői útról. Máté ezt követően már csak Gyirmóton tudott NB I-es játékos lenni, ahol sok igazságtalanság érte, majd többnyire NB II-es csapatokban játszott, de gólkirály lett az NB III-ban is. Két éve fejezte be a profi focit

Az egykori csatár most interjút adott a csakfoci.hu-nak, amelyben elárulta, a visszavonulását követően nem sokkal új sportágban próbálta ki magát és azon dolgozik, hogy a bokszban is maradandót alkosson. Máté János két héttel ezelőtt élete első hivatalos ökölvívó-mérkőzését is megvívta, amelyen megosztott pontozással a rutinosabb ellenfelét hozták ki győztesen. Vereséggel kezdte tehát bokszkarrierjét, bár ahogy mondta, több szakértő szerint neki kellett volna nyernie.

„Megosztott pontozással a rutinosabb ellenfelemet hozták ki győztesen, bár több szakértő szerint én nyertem.

Fontos tapasztalatokat szereztem, és a meccs végén gratuláltunk egymásnak az ellenfelemmel, mert mindketten éreztük – amit a meccs után mások is megerősítettek –, hogy izgalmas mérkőzés volt. Ez csak még inkább felspannolt, és már el is dőlt, hogy a következő év elején lesz egy visszavágó. A Sparring Roadshow-t egyébként a Törteli Box Club szervezi, ahol amatőrök mérkőznek meg egymással, de egyáltalán nem veszi félvállról senki az egészet, nagy érdeklődés övezte az eseményt” – nyilatkozta Máté.

Az interjúban elárulta, már labdarúgóként is járt bokszedzésekre Mezőkövesden, de csak kiegészítésként. 2022 nyarán vonult vissza, de utána hiányzott neki valamilyen sport, és elkezdett járni bokszedzésekre Czirják András edzőhöz. Állítja, olyan típusú ember, aki mindenből próbálja kihozni a maximumot, kétszáz százalékon próbál teljesíteni, bármibe is kezd bele.