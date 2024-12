Akinek a halálhírét keltik… – a jövőjéről beszélt a tökutolsó Honvéd edzője

Nyitókép: honvedfc.hu

Jókora meglepetést okozott a Budapest Honvéd a labdarúgó NB II 15. fordulójában. A tökutolsó helyen álló kispestiek a hétvégén 1–0-ra megverték a feljutást érő helyekért harcoló Vasast a Bozsik Arénában. Pedig Pintér Attila együttese remek formában várta a sereghajtó Honvéd elleni meccset, ugyanis az előző öt bajnokiját megnyerte. A piros-feketéken amúgy ez a győzelem sem segített, az utolsó, 16. helyről várják a februári folytatást. A nagy kérdés most az Kispesten, hogy kinek az irányításával kezdik a jövő évet a futballisták. A magyar sajtó már egy ideje arról ír, hogy nem Laczkó Zsolttal. Sőt, állítólag a vezetőedző már a Kisvárda elleni bajnoki előtt elbúcsúzott a játékosaitól. A jólértesültek az is tudják, hogy Szabó István, az első osztályú Kecskeméti TE korábbi vezetőedzője megállapodott a Honvéd vezetőivel.

A Vasas elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az nb1.hu rákérdezett Laczkó Zsolttól a távozására, aki mosolyogva válaszolt.

„Immár harminc éve tevékenykedem a futballban, és ez idő alatt megtanultam, hogy a kritikákat és a különböző híreket mindig megfelelően kell kezelni. Igyekszem rendszeresen önvizsgálatot tartani és vállalom a felelősséget döntéseimért. Játékosként is megtapasztaltam már hasonló helyzeteket, és mindig arra törekszem, hogy folyamatosan fejlődjek, még jobb legyek. A hosszú évek tapasztalata megtanított arra, hogy a fejlődés kulcsa a nyitottság és az önreflexió képessége.

Szerinted így viselkedik egy edző, aki már elköszönt a csapattól? A mérkőzésről tudsz tovább kérdezni”

– mondta a Honvéd jelenlegi vezetőedzője, aki szerint a második félidőben már érezhetően megmutatkozott, hogy a bajnokság egyik topfavoritja ellen játszanak. Sokszor kényszerültek a saját kapujuk előtti védekezésre, amit sikeresen meg is oldottak. Végig élt bennük a remény, hogy ha nem kapnak gólt, lesz egy lehetőségünk.

„Ezt tudtuk és vártuk is. Természetesen kellett hozzá némi szerencse is. Az őszi szezon végéhez közeledve sikerült bizonyítanunk a legerősebb csapatok ellen is, amit jól mutat a Kisvárda és a Vasas elleni teljesítményünk. Végig hittem benne, hogy a kemény munka meghozza majd az eredményét. Voltak korábban olyan mérkőzéseink, amikor jobban is játszottunk, mint most, több helyzetet is kialakítottunk, mégsem sikerült győznünk. Most azonban összeért a csapat játéka, bár számos olyan nehézséggel kellett megküzdenünk, amiről nem szeretnék részletesen beszélni. Le a kalappal a srácok előtt, hiszen mind hozzáállásban, mind gondolkodásban hatalmasat fejlődtek. Tudtam, hogy eljön ez az időszak, amikor minden a helyére kerül és megmutathatjuk igazi képességeinket a pályán” – nyilatkozta Laczkó, aki a nyárig Marco Rossi segítője volt a magyar válogatottnál, ám kispesti edzősködése eddig kudarcos.