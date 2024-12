A magyar válogatott szélsője 2028-ig hosszabbított a Puskás Akadémiával (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

2028-ig meghosszabbította szerződését a Puskás Akadémia labdarúgóegyüttesével Nagy Zsolt – tájékoztatott honlapján az egyesület. A magyar labdarúgó-válogatott mezében eddig 28-szor pályára lépett szélső kontraktusa június végén járt volna le.

A 31 éves játékos idén is kiválóan teljesít, hiszen amellett, hogy elsődleges szerepe a védekezés, 6 gólt szerzett és 8 gólpassz szerepel a neve mellett az idényben.

Nagy Zsolt 2007-ben került az akadémiára, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, 2013-ban pedig tagja volt annak a felnőtt együttesnek, amely a klub történetében először kiharcolta az élvonalba jutást. Még ebben az évben be is mutatkozott az első osztályban, azóta 174 NB I-es meccsen lépett pályára Puskás-szerelésben, és ezeken a találkozókon 27 gól mellett 26 gólpassz került a neve mellé. Ami pedig az összes tétmérkőzést illeti,

a 31 esztendős labdarúgó már 232 összecsapásnál tart, és 34 találat mellett 34 assziszttal vette ki a részét az együttes sikereiből.

Nagy Zsolt nemrég a csakfoci.hu-n egy interjúban elmondta, hogy, voltak hazai klubok, amelyek érdeklődtek iránta, de valószínűleg nem váltana a magyar élvonalon belül, külföldön azonban egy komolyabb bajnokságban kipróbálná magát. Egyelőre azonban biztosan marad a Puskás Akadémia kötelékében, ahol egyébként nagyon jól érzi magát. A játékos a klub stábjának aodtt interjúban hosszabb távú céljairól is beszélt. A labdarúgó nagyon szeretné elérni, hogy az idény végén a Puskás az első 5 között végezzen a bajnokságban.

Nagyon örül neki, hogy az első helyen telel a csapat, hiszen ilyen még nem fordult elő velük. Kiemelte, hogy a Puskás történetének legnagyobb pontszámával vezetik a bajnokságot, és reméli, tavasszal ott tudják folytatni, ahol abbahagyták. „Nyáron a személyes céljaimról is ugyanezt mondtam, ez sikerült is, de remélem, jövőre is folytatni tudom és akkor a csapattal kitűzött célok is sikerülnek, mert ha jól megy a csapatnak, akkor valószínűleg nekem is.

Remélem, a nemzetközi kupaporondra odaérünk, de nekem személyes célom, hogy Magyar Kupa-döntőt játsszak és azt meg is nyerjem.

Mindig visszatekintek a múltra, hogy amit kitűztem, azt elértem-e, azt kell mondjam, hogy idén elértem. Nagyon boldog vagyok, már három éve folyamatosan jobb és jobb lettem, nagyon büszke vagyok erre, remélem, hogy 2025-ben ezt tudom folytatni. A legbüszkébb arra vagyok, hogy pályára léphettem az Eb-n, még ha azon nem is nyertünk, klubszinten pedig a Fiorentina elleni két mérkőzésre, nagyon nagyot játszott a csapat, szerencsére én is bevettem De Gea kapuját – fogalmazott a beszélgetésben a Nagy Zsolt.