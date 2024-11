Tőlük búcsúzott a magyar sport 2024-ben

Nyitókép: A Nemzet Sportolója, dr. Hammerl László sportlövő is 2024-ben hunyt el Fotó: MTI/Illyés Tibor

JANUÁR

77 éves korában elhunyt LIEBHÁBER (LÁZÁR) BARNA, a Vasas korábbi támadója, aki az 1965-ben és 1966-ban bajnokságot nyert csapatnak is a tagja volt. A kitűnő játékos mindössze 18 NB I-es mérkőzésen szerepelt a Vasasban, majd külföldre távozott; játszott a német Aachenben, a holland Alkmaarban, de megfordult Franciaországban, Belgiumban és Ausztriában is. Visszavonulása után Benin szövetségi kapitánya is volt, ám 1990-ben hazatért és rövid ideig a Vasas pályaedzője is volt.

70 éves korában elhunyt VARGA ISTVÁN, a Kaposvári Rákóczi korábbi csatára, akit első NB I-es idénye után a bajnokság legjobb szélsőjének választottak, az utánpótlás-válogatottba is bekerült. Nem sokkal később leigazolta a Bp. Honvéd, majd Pécsre távozott, de még játszott a Rákócziban is. Visszavonulását követően pedagógusként dolgozott.

73 éves korában elhunyt MAGYAR ANDRÁS, a honi kosárlabdasport legendás alakja. A kitűnő sportember az élvonalban Kaposváron, Zalaegerszegen és Oroszlányon is játszott, visszavonulását követően pedig edzőként is letette a névjegyét: a GYSEV-Sopron szakvezetőjeként a történelmi, első bajnoki címig vezette a csapatot az 1992/93-as idényben, ezen kívül dolgozott Kaposváron és Győrben is.

86 éves korában elhunyt TOLONICS SÁNDOR, a Ferencváros korábbi ifjúsági labdarúgója. A fedezet 1957 és 1958 között 10 NB I-es mérközésen szerepelt a zöld-fehérek első csapatában.

Életének 88. évében elhunyt HORVÁTH LÁSZLÓ, aki 1970 és 1992 között volt a Magyar Kézilabda Szövetség munkatársa, titkára.

Életének 79. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt PAULÁNYI MAGDA olimpikon, Európa-bajnoki ezüstérmes gerelyhajító.

Életének 86. évében elhunyt BESZTERI-BALOGH JÁNOS a Ferencváros háromszoros magyar bajnok egykori jégkorongozója. Tagja volt az 1964-es innsbrucki téli olimpián szereplő magyar válogatottnak, amely máig az utolsó nemzeti csapatunk, amely kijutott a felnőtt téli ötkarikás játékokra. 2012-ben beválasztották a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába.