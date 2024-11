Óriási meglepetés: ő lehet a Debrecen új vezetőedzője

Nyitókép: Hiroki Watanabe/Getty Images

Az biztos, hogy a hétvégén, az ETO FC Győr elleni NB I-es bajnokin még Dombi Tibor fogja irányítani megbízott vezetőedzőként a Debreceni VSC-t. Aztán, hogy utána ki, az nagy talány ma még. Persze sok név felmerült: Bernd Storcké, Szabó Istváné, Kuznyecov Szergejé, Igor Bogdanovicsé és még sorolhatnánk azokat, akik eddig szóba jöttek a sajtóban a DVSC új vezetőedzőjeként. Természetesen nem kizárt, hogy az említett urak közül kerül ki a befutó, de a hajdúsági hírportál, a haon.hu információja szerint váratlan helyről érkezhet az új szakvezető.

A lap úgy tudja, a spanyol-argentín Juan Esnáider lehet a befutó.

Az 51 éves edző komoly futballista volt, aktív pályafutása alatt játszott többek között a Real Madridban, az Atlético Madridban, a Real Zaragozában, a Juventusban, a Portóban és a River Plateben is. A Zaragozában és az Atlético Madridban töltött első időszakában Esnáidert sokan az európai futball egyik legígéretesebb csatárának tartották. Ám heves vérmérséklet miatt sokat szabálytalanodott, és sokat szövegelt a bíróval. Az edzősködést a madridi Getafénál kezdte, ahol együtt dolgozott Megyeri Balázzsal is, aki most a Loki első számú kapusa. A fővárosi együttes után a Real Zaragoza következett, majd visszatért a Getaféhoz, ekkor edzette Megyerit is. A szakember legutóbb az indonéz PSBS Biak csapatánál dolgozott. De korábban irányította a spanyol Córdobát, a japán JEF United Chibát és a Renofa Yamaguchit. Az elmúlt hetek hírei alapján némileg meglepő lenne Juan Esnáider érkezése, ugyanakkor nem lenne indokolatlan, hiszen játékosként fontos tapasztalatokat szerezhetett és vezetőedzőként is komoly kluboknál dolgozott. Nem akárhonnan szerzett tapasztalatokat, hiszen korábban a Real Madridnál és a Juventusnál is dolgozott. A Haon szerint ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy Esnáider hosszabb ideig sehol sem tudta megvetni a lábát.