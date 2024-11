Nincs megállás: Tysonnak máris új kihívója lett – nem is akárki!

Nyitókép: Bilgin Sasmaz / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Annak ellenére, hogy egyszer már azt mondta, befejezte, később pedig azt, hogy folytatja, Mike Tyson körül továbbra is pörögnek az események. Ezúttal a profi boksz történetének legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka nem kihívóként, hanem kihívottként került a reflektorfénybe, amikor Evander Holyfield közölte, hogy szívesen kiállna ellene egy harmadik mérkőzésre. Holyfield nem más, mint az a bokszoló, akinek Tyson 1997. június 28-án egy darabot kiharapott a füléből, és aki most Instagramon tette közzé, hogy ismét megmérkőzne vele – számolt be az Index.

A négyszeres nehézsúlyú világbajnok Holyfield kihívása alig néhány nappal azután érkezett, hogy Tyson múlt péntek éjjel Arlingtonban egyhangú pontozással kikapott Jake Paultól.

Az Instagram-bejegyzés címe figyelemfelkeltő volt: The Trilogy, vagyis A trilógia. Holyfield ezzel utalt arra, hogy a két legendás bokszoló immár harmadszor nézhetne szembe egymással. Első összecsapásukra 1996-ban került sor, ahol Holyfield TKO-val győzött a 11. menetben. A visszavágót 1997. június 28-án rendezték, amely a hírhedt „Bite Fight” néven vonult be a történelembe. Ezen a mérkőzésen a tehetetlen Tyson a harmadik menetben leharapott egy darabot Holyfield füléből, amiért diszkvalifikálták.